Сафонов о голе от Перу: «Пару дней был в печали. Пропускаешь такие – и сразу понимаешь, что можешь и должен лучше. Благодарен за доверие, показывать не лучшую игру особенно неприятно»
Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов признался, что был расстроен из-за пропущенного гола в матче с Перу (1:1).
«Просыпаюсь потихоньку после матча сборной. Честно говоря, пару дней был в печали. Пропускаешь такие голы – и сразу понимаешь, что можешь лучше. И должен лучше. За доверие в сборной я правда очень благодарен, поэтому особенно неприятно показывать не лучшую игру.
Думаю разобрать для вас несколько пропущенных мячей. Если соберусь, последний точно будет в разборе. Там есть что обсудить.
Сейчас самое время немного перезагрузиться, восстановиться и подзарядиться на остаток сезона – он продлится примерно до двадцатых чисел декабря. Завтра – путь во Францию», – написал Сафонов в своем телеграм-канале.
