Канадец из «Динамо» получил российское гражданство. Опять читерство из-за лимита?

Подобное уже было.

Важная новость из КХЛ : у нападающего «Динамо» Седрика Пакетта теперь есть российское гражданство. Параллельно его получил футболист «Зенита» Дуглас Сантос – сейчас вовсю обсуждаются его перспективы в сборной. Случай Пакетта интересен еще и по другим причинам. Главная: ранее «Динамо» уже помогало с получением гражданства защитнику Бреннану Менеллу.

Ситуация с Менеллом летом 2023-го дала клубу возможность обойти ужесточенный лимит на легионеров. Как же будет теперь?

Позиция «Динамо»: получение гражданства – инициатива Пакетта, перебора легионеров в клубе не будет

Напомним важный контекст – те условия, в которых американец Менелл из «Динамо» получал гражданство России. Все происходило в 2023 году, когда в КХЛ действовал лимит в три легионера. «Динамо» в нужное время помогло Менеллу с оформлением документов и получением спортивного гражданства. Поэтому он не считался легионером уже в сезоне-2023/24.

Тогда это позволило «Динамо» заявить дополнительного иностранца . Им стал нападающий Эрик О’Делл, выступавший за команду еще до ужесточения лимита. Вместе с ним за «Динамо» играли Джордан Уил, Седрик Пакетт и все тот же Бреннан Менелл (но уже без легионерского статуса). «Динамо» выиграло Кубок Континента, а вот в плей-офф неудачно сыграло с «Трактором» (0-4).

Все эти хоккеисты остались в команде и на сезон-2024/25. Развитию их ситуации сопутствовал ключевой факт: КХЛ обрела независимость и вернулась к лимиту в пять легионеров. У «Динамо» появилось пространство для маневра, поэтому летом туда приехали нападающий Максим Комтуа и вратарь Хантер Миска. Получается, что легионерские вакансии в клубе сейчас полностью заняты.

Теперь же идут новости о гражданстве Пакетта. Что надо понимать по ним?

● Интересно, что слухи о желании Пакетта стать гражданином России появились сразу после вылета «Динамо» из плей-офф. Сначала спортивный директор Алексей Сопин их не подтверждал, но пояснял: Седрику все нравится в Москве. Параллельно «Динамо» переподписало соглашение с Пакеттом – новое действует до завершения сезона-2025/26. Зарплата Седрика – 65 млн за сезон.

● В сезоне-2024/25 канадец Седрик Пакетт в любом случае останется легионером. Дальше – вопрос в его спортивном гражданстве. Летом Пакетт рассказывал об изучении русского языка и желании еще раз сыграть с Никитой Кучеровым (но уже в сборной, пересекались в «Тампе»). Тогда он говорил: советовался с Менеллом, запустили процесс вместе с клубом, ждет новостей.

● Важная часть летнего интервью Пакетта для «Матч ТВ»: «Я соглашусь с Бреннаном в том, что если ты не первый уже год выступаешь в КХЛ, если тебе все нравится, если ты хочешь строить карьеру в этой лиге и у тебя есть возможность получить российское гражданство – почему же этим не воспользоваться? Это идеальная ситуация, и это может помочь при выступлении в КХЛ».

● Обратите внимание на слова про КХЛ. Они не относятся к перспективам в «Динамо» (почему – ниже), но найти работу в другом клубе с российским паспортом и правда проще. Вот только с потенциальным местом в сборной все намного сложнее. Против Казахстана и Беларуси играет «Россия 25» Ротенберга. И он таких игроков туда явно не рассматривает (Менелл – свидетель).

● Тот же спортивный директор клуба Алексей Сопин объяснял летом: «Опять же, Седрика никто не заставлял. Это было его решение. Тем более в КХЛ увеличился лимит на легионеров, до пяти на клуб. И мы не собираемся брать семь иностранцев, с учетом двух натурализованных ». Так он реагировал на рассуждения вокруг обхода лимита на легионеров со стороны «Динамо».

● При лимите в пять легионеров истории с гражданством вроде бы теряют значение. Это легко видно все по тому же «Динамо». Пусть у клуба и заполнены все вакансии по иностранцам, но одно место там занимает вратарь Хантер Миска. Этот голкипер-легионер осенью проиграл конкуренцию 21-летнему Максиму Моторыгину – он не всегда попадает даже в заявку на матчи.

● Теперь же «Динамо» публично не отреагировало на официальное получение гражданства Пакеттом. Сравните хотя бы с «Зенитом», где об этом пошли посты по всем соцсетям. Болельщики «Динамо» поздравляли Седрика с такими новостями под постами о приезде команды на матч и новостью о составе на игру с «Локомотивом». Клуб же воспринял итог вполне буднично.

● Зато историю с гражданством Пакетта оценил главный тренер СКА Роман Ротенберг. У него в СКА подобное происходило с нападающим Бренданом Лайпсиком (играет за «Автомобилист»): «Это раньше были большевики, меньшевики. Вы же помните историю нашей страны? Сейчас каждый иностранец вправе подать запрос на получение российского гражданства».

Никаких злоупотреблений со стороны «Динамо» Ротенберг не увидел.

Почему Пакетт вообще так важен для «Динамо» и КХЛ?

Седрик Пакетт приезжал в КХЛ в статусе обладателя Кубка Стэнли. В 2020-м он брал трофей в составе «Тампы». Пакетт заходил в лигу через минское «Динамо», где в последние годы появляется все больше качественных иностранцев. В регулярке-2022/23 Седрик выбил там 27 (14+13) очков за 57 матчей. Показатель нормальный, но далеко не выдающийся.

В московском «Динамо» посчитали, что адаптация Пакетта пройдена. Сопин называл его кубковым бойцом, работающим на команду. В новом клубе Седрик улучшил результат по регулярке (35 очков), а в плей-офф выступил за «Динамо» с переломом ноги. Отсюда и возникло переподписание контракта. Сам Пакетт списывал самоотверженность именно на важность игр.

Повлиял Пакетт и на достижения Никиты Гусева. В регулярке-2024/25 Гусев набрал 89 очков и перебил историческое достижение Сергея Мозякина. Пакетт часто выходил в одной тройке с Никитой и Джорданом Уилом. К этому же сочетанию главный тренер Кудашов вернулся и на старте регулярки-2024/25, хотя до этого много тасовал игроков и разбивал привычные связки.

Пакетт набрал уже 11 (8+3) очков. Особенно хорошо ему удавались матчи с московскими командами. Седрик оформил хет-трик со «Спартаком» (5:0), забил ему же в проигранной встрече (2:4), а в двух играх с ЦСКА отметился голом и стычкой с вратарем Иваном Просветовым. Учитывая не самую стабильную форму у других клубных лидеров, «Динамо» надеется на него и дальше.

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Фото: vk.com/dynamo_ru ; РИА Новости /Владимир Федоренко