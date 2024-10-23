Депутат Свищев о Дугласе: «Как это так, что он живет в России, имеет паспорт и не может связать двух слов? Такие элементарные вещи, как русский язык, он должен знать»

Дмитрий Свищев высказался о том, что Дуглас Сантос получил паспорт, не зная язык.

Владимир Путин своим указом предоставил 30-летнему бразильскому защитнику «Зенита » российское гражданство.

«Я к этому отношусь плохо. Конечно, если ты получаешь паспорт, должен учить язык. Мы в Госдуме обсуждаем, что экзамены надо сдавать, законная или незаконная миграция. Чем отличаются известные спортсмены от ребят, которые приезжают получать российское гражданство? Все требования должны соблюдать.

Вопрос в том, что такие элементарные вещи, как русский язык, Сантос должен знать. Как это так, что он живет в России, имеет паспорт и не может связать двух слов? Такие вещи надо в обязательном порядке решать. Здесь проблема того же клуба, который берет спортсменов с перспективой того, что они будут гражданами РФ. Неужели трудно найти даже не переводчика, а учителя, чтобы языковые проблемы снимать?

Им даже самим комфортнее будет общаться в команде, с руководством клуба, болельщиками. То, что они не знают язык, – это плохо», – сказал депутат Госдумы.

Депутат Свищев о паспортах РФ Пакетта и Сантоса: «Клубы и страна создают комфортные условия для того, чтобы спортсмены высокого уровня меняли гражданства»