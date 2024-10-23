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Гаврилов о Сантосе в сборной России: «Не уверен, что он будет полезен. Там против него будут играть футболисты другого уровня, в отличие от чемпионата»

Юрий Гаврилов сомневается, что Дуглас Сантос принесет пользу сборной России.

Владимир Путин своим указом предоставил 30-летнему бразильскому защитнику «Зенита» российское гражданство.

«Мне сложно сказать, принесет ли Дуглас Сантос пользу сборной России. Потому что игра за клуб – это одно дело, а выступление за нашу национальную команду совсем другое. Да, уровень нашего чемпионата такой, что он на его фоне будет выделяться, но ведь в сборной России против него будут играть футболисты совсем другого уровня.

То, что он получил гражданство России, для него, наверное, хорошо, он может здесь оставаться жить. А что касается нашей сборной – я не уверен, что он будет полезен. Надо посмотреть его хотя бы в одной игре за нашу команду.

Да, у нас сильных защитников сейчас наперечет, как впрочем, и полузащитников, и нападающих. Посмотрите, например, на наших форвардов, ведь они сейчас еле-еле один мяч за игру забивают», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
logoЗенит
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logoЮрий Гаврилов
logoДуглас Сантос
Р-Спорт
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