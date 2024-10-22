Ари о паспорте РФ Сантоса: «Еще один бразильский русский – рад слышать! Советую Дугласу принять приглашение сборной России – он был бы отличным подкреплением»
Ари высказался о натурализации Дугласа Сантоса.
Вчера указом президента РФ 30-летнему защитнику «Зенита» было предоставлено российское гражданство.
– Рад слышать, что Дуглас Сантос получил российский паспорт! У нас есть еще один бразильский натурализованный русский! Я бы посоветовал ему принять приглашение сборной России, если оно будет.
– Сантос был бы самым сильным игроком сборной России?
– У нас есть и другие хорошие игроки! Но, конечно, он был бы отличным подкреплением, – сказал экс-игрок «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара».
Дуглас Сантос получил российский паспорт. Теперь не легионер, сборная тоже открыта
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости