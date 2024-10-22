Ари о паспорте РФ Сантоса: «Еще один бразильский русский – рад слышать! Советую Дугласу принять приглашение сборной России – он был бы отличным подкреплением»

Ари высказался о натурализации Дугласа Сантоса.

Вчера указом президента РФ 30-летнему защитнику «Зенита » было предоставлено российское гражданство.

– Рад слышать, что Дуглас Сантос получил российский паспорт! У нас есть еще один бразильский натурализованный русский! Я бы посоветовал ему принять приглашение сборной России, если оно будет.

– Сантос был бы самым сильным игроком сборной России?

– У нас есть и другие хорошие игроки! Но, конечно, он был бы отличным подкреплением, – сказал экс-игрок «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара».

Дуглас Сантос получил российский паспорт. Теперь не легионер, сборная тоже открыта