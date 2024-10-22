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Ари о паспорте РФ Сантоса: «Еще один бразильский русский – рад слышать! Советую Дугласу принять приглашение сборной России – он был бы отличным подкреплением»

Ари высказался о натурализации Дугласа Сантоса.

Вчера указом президента РФ 30-летнему защитнику «Зенита» было предоставлено  российское гражданство.

– Рад слышать, что Дуглас Сантос получил российский паспорт! У нас есть еще один бразильский натурализованный русский! Я бы посоветовал ему принять приглашение сборной России, если оно будет.

– Сантос был бы самым сильным игроком сборной России?

– У нас есть и другие хорошие игроки! Но, конечно, он был бы отличным подкреплением, – сказал экс-игрок «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара».

Дуглас Сантос получил российский паспорт. Теперь не легионер, сборная тоже открыта

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoАри
logoДуглас Сантос
натурализация
logoЧемпионат.com
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