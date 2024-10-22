Майоров о гражданстве РФ Пакетта: «Безобразие! Это удар по нашему спорту. Скоро одними иностранцами будем играть не только в футболе, но и в хоккее»

Борис Майоров высказался о том, что Седрик Пакетт получил гражданство России.

– Не слишком часто стали раздавать гражданство РФ в КХЛ?

– Да, мне кажется это странным, и не только в хоккее, но и в футболе. Хотя последний пример, который касается Сантоса , тот хоть 4 года играет или 5 даже.

А что касается динамовца, то у меня нет слов, чтобы каким-то образом оценить вот это действие. Просто нет слов! Это раз.

А какая необходимость-то, я не понимаю. Для обхода лимита на легионеров? Ну, по правилам сейчас можно 5 человек, это уже одна четверть команды, ну сколько можно, в конце концов? Скоро мы одними иностранцами будем играть не только в футболе, но и в хоккее.

В футболе 8 человек могут на поле выходить. И потом там же каким образом в сборную выбирать игроков? Если у нас играет 16 команд, помножьте на 3, и вот из этих людей надо выбирать сборную команду.

Безобразие! Просто безобразие! Это удар по нашему спорту.

– Лучше бы было, если бы у нас русифицировали хотя бы лидеров ведущих стран в футболе и хоккее, а не средних игроков и ниже среднего?

– Да, да. Кошмар! – сказал двукратный олимпийский чемпион, член правления ФХР Борис Майоров .