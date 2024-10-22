Тарасова о паспортах РФ Пакетта и Сантоса: «Отношусь к этому позитивно. В хоккее это нормальная история. Хорошо, что канадцы, американцы получают наше гражданство»
Татьяна Тарасова высказалась о гражданстве РФ Дугласа Сантоса и Седрика Пакетта.
«Я к этому всегда нормально относилась. У кого-то есть возможность просто играть, но не за свою страну, где ты вырос, но все равно играть.
В хоккее это нормальная история, не вижу причин, почему не играть. Хорошо, что канадцы, американцы получают наше гражданство.
Я к этому отношусь максимально позитивно», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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