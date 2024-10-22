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Футболисты могут отказаться рекламировать клубный ЧМ из-за плохих отношений с ФИФА. Профсоюзы Англии, Италии и Франции рассматривают этот вариант

Футболисты могут отказаться рекламировать чемпионат мира среди клубов.

ФИФА пока не заключила спонсорских и телевизионных контрактов в отношении турнира с участием 32 команд, который пройдет в США в июне-июле 2025 года. Кроме того, Международная федерация футбола может также столкнуться с протестами со стороны профсоюзов игроков.

По данным The Times, профсоюзы футболистов Англии, Италии и Франции из-за плохих отношений с ФИФА рассматривают вариант, при котором игроки откажутся рекламировать чемпионат мира среди клубов.

Ранее Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro), Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) и европейские лиги уже подали в европейские суды на ФИФА – они утверждают, что с ними не консультировались по поводу проведения расширенного турнира.

Всего на обновленном КЧМ сыграют 32 клуба: «Интер Майами», «Манчестер Сити», «Челси», «Реал», «Бавария», «ПСЖ», «Интер», «Порту», «Бенфика», «Боруссия» Дортмунд, «Ювентус», «Атлетико», «Ред Булл Зальцбург», «Аль-Хилаль», «Урава Ред Даймондс» (Япония), «Аль-Айн» (ОАЭ), «Ульсан» (Южная Корея), «Аль-Ахли» (Египет), «Видад» (Марокко), «Эсперанс» (Тунис), «Мамелоди Сандаунс» (ЮАР), «Сиэтл», «Монтеррей», «Леон», «Пачука» (все – Мексика), «Палмейрас», «Фламенго», «Флуминенсе», «Ривер Плейт», «Бока Хуниорс», «Окленд Сити» (Новая Зеландия). Еще один клуб будет представлять КОНМЕБОЛ.

Клубный ЧМ увяз в проблемах: игроки грозят забастовкой, ТВ и спонсоры не несут деньги

Критикуешь календарь – травмируешься. Сон, Родри, теперь и Алиссон

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: The Times
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