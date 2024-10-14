Гендиректор Серии А о клубном ЧМ: «ФИФА не проконсультировалась с нами. Новые турниры увеличат экономическое неравенство между клубами, что сделает чемпионаты менее интересными»
– Новый клубный чемпионат мира по футболу вызывает дискуссии из-за организационных задержек, предполагаемых трудностей в сборе необходимых финансовых ресурсов и противоречий по поводу перегруженного календаря. Вы пожаловались на Лигу Европы по этому поводу. Вы надеетесь на какие-то изменения? Чем рискуют национальные чемпионаты?
– Первое, на что следует обратить внимание, это то, что Серия А не меняет количество матчей в чемпионате в течение двадцати лет, фактически уменьшая число матчей, необходимых для победы в Кубке Италии. С другой стороны, ФИФА и УЕФА постоянно увеличивали масштабы своих соревнований как для клубов, так и для национальных сборных, дойдя сейчас до перенасыщенного календаря. По этой причине мы вместе с другими европейскими лигами были вынуждены осудить ФИФА за то, что она не проконсультировалась с различными заинтересованными сторонами, включая национальные лиги и Ассоциации футболистов, перед принятием решения об организации клубного чемпионата мира. Очевидно, что соглашения с Ассоциаций европейских клубов не может быть достаточно, так как она представляет лишь часть клубов, составляющих нашу отрасль.
УЕФА, с другой стороны, следовал безупречному формальному процессу, приступив к обсуждению всех компонентов, прежде чем утвердить текущий формат Лиги чемпионов. Вместе со всеми другими европейскими лигами мы должны защищать центральную роль национальных чемпионатов, перегруженных соревнованиями клубов и национальных сборных, организованными двумя ассоциациями, которые, как стоит помнить, прежде всего вышестоящие органы, регулирующие систему, и которые вместо этого в конечном итоге противостояли национальным лигам.
Более того, эти новые соревнования, расширенные или созданные с нуля, значительно увеличат экономическое неравенство между клубами высшего уровня и командами среднего размера, что приведет к снижению конкурентоспособности и сделает наши чемпионаты менее интересными, – заявил Луиджи Де Сьерво.
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