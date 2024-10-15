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  • Директор Ассоциации футболистов Англии и Уэльса о календаре: «Мы подали иск в суд. «Реал», «Сити» могут провести 75-80 матчей в сезон – это проблема. Предлагаем отдых летом, не более 60 игр в год»
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Директор Ассоциации футболистов Англии и Уэльса о календаре: «Мы подали иск в суд. «Реал», «Сити» могут провести 75-80 матчей в сезон – это проблема. Предлагаем отдых летом, не более 60 игр в год»

В Ассоциации футболистов Англии и Уэльса высказались об исках из-за календаря.

Первым о возможной забастовке из-за перенасыщенного календаря заявил хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. Его поддержали футболисты и тренеры топ-клубов, в том числе представители «Реала», «Барселоны», «Ливерпуля», «Челси», «Арсенала», «Манчестер Юнайтед».

«В июне мы сделали первый шаг, подав иск в бельгийский суд. Второй шаг – коалиция с лигами относительно проведения соревнований.

Это проблема, которая затрагивает футбол в целом. В Англии даже болельщики понимают, что качество игры страдает. Когда ты проводишь так много матчей, страдают элитные футболисты, но также и весь спорт.

Решение ФИФА и УЕФА повлияло на национальные соревнования, на более скромные команды. «Реал» или «Манчестер Сити» могут провести до 75-80 матчей, плюс накопительный эффект от предыдущих сезонов. Мы предлагаем три шага:

1. Обязательный отдых летом, без турне и соревнований.

2. Ограничение максимального количества матчей подряд.

3. Ограничение максимального количества матчей – не более 60 в год.

В Англии эта проблема затрагивает всех. Одних из-за того, что они играют слишком много, а других потому, что, если будет оказано давление, чтобы количество команд сократилось до 18, больше всего пострадают самые скромные клубы», – заявил исполнительный директор Ассоциации профессиональных футболистов Англии и Уэльса и директор FIFPro Махета Моланго в эфире El Partidazo de Cope.

Европейские лиги и FIFPro пожаловались в антимонопольные органы ЕС из-за календаря: «ФИФА действует лишь в собственных интересах. Впереди худший сезон в истории в плане нагрузок»

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: COPE
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