Тебас о календаре: «Ла Лига, АПЛ и FIFPro пожалуются на ФИФА в ЕС за односторонние решения. Нам придется проглотить клубный ЧМ, но ни одна лига с этим не согласна»
С нынешнего сезона УЕФА изменил формат Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, увеличив количество матчей. ФИФА же расширила клубный чемпионат мира.
«В понедельник мы проведем совместную пресс-конференцию с FIFPro (Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов, объединяющая профсоюзы игроков из более 60 стран – Спортс’‘), Ла Лигой и английской Премьер-лигой.
Мы собираемся пожаловаться на ФИФА в органы Европейского союза за односторонние решения.
Теперь нам придется проглотить новый клубный чемпионат мира, потому что ФИФА так решила. Но ни одна национальная лига с этим не согласна.
Хорошо, что в FIFPro поняли, что такое расширение календаря вредит не только тем 300 игрокам, которые играют во всех соревнованиях, но и десяткам тысяч, которые в них не участвуют.
Мы не можем организовывать мировой футбол в интересах 300 игроков и 20 клубов. Внутренние чемпионаты страдают от нового формата Лиги чемпионов.
FIFPro осознала, что это важно, и что мы должны защищать эту индустрию на глобальном уровне», – сказал президент Ла Лиги Хавьер Тебас.
Хавьер Тебас: «ФИФА составляет календарь, не консультируясь и тем более не договариваясь с нами, хотя должна. Определенные турниры нужно сократить, отдельные – убрать»
Критикуешь календарь – травмируешься. Сон, Родри, теперь и Алиссон
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий