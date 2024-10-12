Тебас о календаре: «Ла Лига, АПЛ и FIFPro пожалуются на ФИФА в ЕС за односторонние решения. Нам придется проглотить клубный ЧМ, но ни одна лига с этим не согласна»

Хавьер Тебас заявил, что национальные лиги готовят иск в суд ЕС к ФИФА.

С нынешнего сезона УЕФА изменил формат Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, увеличив количество матчей. ФИФА же расширила клубный чемпионат мира .

«В понедельник мы проведем совместную пресс-конференцию с FIFPro (Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов, объединяющая профсоюзы игроков из более 60 стран – Спортс’‘), Ла Лигой и английской Премьер-лигой.

Мы собираемся пожаловаться на ФИФА в органы Европейского союза за односторонние решения.

Теперь нам придется проглотить новый клубный чемпионат мира, потому что ФИФА так решила. Но ни одна национальная лига с этим не согласна.

Хорошо, что в FIFPro поняли, что такое расширение календаря вредит не только тем 300 игрокам, которые играют во всех соревнованиях, но и десяткам тысяч, которые в них не участвуют.

Мы не можем организовывать мировой футбол в интересах 300 игроков и 20 клубов. Внутренние чемпионаты страдают от нового формата Лиги чемпионов .

FIFPro осознала, что это важно, и что мы должны защищать эту индустрию на глобальном уровне», – сказал президент Ла Лиги Хавьер Тебас .

Хавьер Тебас: «ФИФА составляет календарь, не консультируясь и тем более не договариваясь с нами, хотя должна. Определенные турниры нужно сократить, отдельные – убрать»

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