Клубный ЧМ увяз в проблемах: игроки грозят забастовкой, ТВ и спонсоры не несут деньги

Родри запустил протест.

Попытка ФИФА бросить вызов Лиге чемпионов УЕФА с помощью клубного чемпионата мира на 32 команды – пока полный провал.

Футболисты, спонсоры и вещатели не понимают, что Джанни Инфантино хочет предложить зрителям следующим летом.

Главный футбольный профсоюз грозит ФИФА судом, игроки – забастовкой

Этим летом большинство топ-футболистов ездило на Евро и Кубок Америки, в 2025-м ожидается клубный ЧМ, а в 2026-м – расширенный чемпионат мира на 48 сборных.

О загруженности календаря футболисты и тренеры говорят уже давно, но в последние дни пошел целый поток заявлений, в том числе с угрозой забастовки.

Начал Родри : «Я думаю, мы близки к этому [забастовке]. Таково общее мнение игроков, и если так будет продолжаться и дальше, у нас не будет другого выбора . Именно мы страдаем от этого.

По своему опыту могу сказать, что от 40 до 50 – это количество игр [за сезон], при котором игрок может проявлять себя на самом высоком уровне. После этого уровень падает, потому что поддерживать форму становится невозможно. В этом сезоне мы, возможно, проведем до 70 матчей, а может, и до 80. По моему скромному мнению, это уже чересчур.

Кто-то должен заботиться о нас, потому что мы – главные герои этого, скажем так, спорта или бизнеса, называйте как хотите. Не все завязано на деньгах и маркетинге. Главное – это качество зрелища. Когда я не устаю, я играю лучше. Если люди хотят видеть лучший футбол, нам нужно отдыхать».

Тибо Куртуа поддержал: «Родри прав. Игр становится больше с Лигой наций, клубным ЧМ, что увеличивает количество травм. Люди говорят, что мы зарабатываем много денег, что мы не можем жаловаться. Это правда, но нам нужно найти баланс, потому что лучшие не всегда смогут играть».

Даниэль Карвахаль тоже говорит о протесте: «Для нас, футболистов, забастовка вполне возможна. Мнение игроков не принимают во внимание. Нам нужно поднять голос ».

Как и Жюль Кунде : «Придет время объявить забастовку, потому что это единственный способ заставить людей, которые принимают решения, прислушаться к нам. 70 матчей за сезон. Это безумие. Изменений не произошло потому, что нам не хватает организованности, чтобы выступить единым фронтом. Эффективность будет выше, если инициатива будет исходить от единой организации, объединяющей множество игроков. Мы должны это обсудить и организовать».

Босс Ла Лиги Хавьер Тебас : «Все закончится судебным разбирательством, потому что так дальше не может продолжаться. Я поддерживаю возможную забастовку, о которой говорил Родри ».

Пеп Гвардиола: «Футбольный бизнес может существовать без владельцев, директоров и тренеров, но не без футболистов. Изменения должны исходить от них».

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) и Ассоциация мировых лиг еще в мае пригрозили ФИФА судебным иском из-за клубного ЧМ и постоянного расширения календаря. В июне английские, французские и итальянские профсоюзы игроков подали иск в коммерческий суд Брюсселя, а в июле FIFPro и европейские лиги обещали пожаловаться на ФИФА в Европейскую комиссию.

Глава профсоюза игроков Англии Махета Моланго привел в пример отдохнувших Эрлинга Холанда и Мо Салаха, которые выглядят заметно свежее остальных на старте сезона.

Но в ФИФА пока не слишком прислушиваются к этим заявлениям и отделываются формальными ответами: «Мы считаем, что есть более продуктивный путь развития футбола, чем угрозы судебными исками. Предложение вступить в диалог остается в силе».

Более того, клубный ЧМ предыдущего формата (с победителями клубных турниров каждой из шести конфедераций) никуда не делся. ФИФА просто переименовала его в Межконтинентальный кубок и сразу отдала место в финале «Реалу». Поэтому мадридцы в декабре едут еще и в Саудовскую Аравию.

Карло Анчелотти вряд ли рад: он еще в июне заявил, что клуб бойкотирует новый ЧМ. Но затем все же забрал слова обратно.

Никто не понимает, как играть тем, у кого в июле завершатся контракты

«Некоторые профсоюзы игроков пытались найти решения, но ничего не меняется. УЕФА и ФИФА наплевать. Их волнуют деньги!» – это недавнее заявление Кевина Де Брюйне , действующий контракт которого с «Ман Сити» завершается 30 июня.

Однако клубный ЧМ запланирован в США с 15 июня по 13 июля. Как быть игрокам вроде Де Брюйне, у которых к решающим матчам турнира завершатся контракты? Или тем, кто вообще сменит команду по ходу ЧМ? The Telegraph пишет, что футболисты обратились за разъяснениями.

В «Реале» этим летом контракты завершаются у Луки Модрича, Дани Карвахаля и Лукаса Васкеса. В «Баварии» ситуация еще серьезнее: Томас Мюллер, Йозуа Киммих, Эрик Дайер, Альфонсо Дэвис, Мануэль Нойер и его дублер Свен Ульрайх.

Конечно, до конца сезона таких игроков останется гораздо меньше, но они все же будут. И они вряд ли сыграют – не только из-за денег, но и для страховки: риск травмироваться и остаться летом без команды никому не нужен.

Спонсоры и вещатели пока не идут в проект. Слишком много неопределенности

Вопросов по новому турниру пока больше, чем ответов. ФИФА еще не назвала принимающие города, стадионы, вещателей, спонсоров, а также не опубликовала расписание. Хотя обычно клубы заранее готовятся к таким поездкам, чтобы забронировать базы, отели и спланировать логистику .

Турнир в основном пройдет на Восточном побережье США, так как на Западном примерно в эти же даты (с 14 июня по 6 июля) пройдет Золотой кубок КОНКАКАФ – главный турнир сборных в Северной Америке. Тут еще одна сложность: на клубном ЧМ сыграют три мексиканские команды и две американские, поэтому главным игрокам придется выбирать турнир.

The Athletic пишет, что Джанни Инфантино на днях организовал экстренный брифинг с руководителями крупнейших вещателей. Источники в отрасли говорят, что личное участие президента ФИФА говорит об уровне беспокойства, который охватил организацию перед первым обновленным ЧМ.

ФИФА ранее вела переговоры с Apple о трансляциях турнира, но так и не договорилась. Ожидалось, что в июле будет объявлен тендер, но два месяца спустя никаких новостей нет. Источники говорят, что финансовые ожидания ФИФА не совпадают с тем, что готовы дать ТВ-сети и потоковые платформы.

Их смущает, что зрители не знакомы с турниром – и что на него не попали несколько главных клубов Европы. Из-за ограничения в две команды от страны мимо пролетают «Барселона», «Ливерпуль», «МЮ», «Арсенал» и «Милан», зато едет «РБ Зальцбург». От Азии не отобрался «Аль-Наср» Криштиану Роналду, а в Северной Америке не подтверждено участие «Интера» Лионеля Месси (у США есть хозяйский слот, но ФИФА еще не объявила, кому он достанется – скорее всего, чемпиону плей-офф МЛС).

Кроме того, для телевидения последние недели турнира наслаиваются на другие крупные события, включая чемпионат Европы среди женщин и Уимблдон.

По данным The Athletic, одна крупная американская медиа-компания была настолько неубеждена в турнире, что оценила стоимость североамериканских прав примерно в 30 млн долларов.

«Реальность такова, что теперь у нас есть европейский футбольный контент почти круглый год. Новый формат еврокубков стал еще длиннее и с еще большим количеством топ-матчей. Поэтому мы хотим понять, будет ли предложение ФИФА чем-то ценнее», – говорит президент телеканала CBS Sports Дэвид Берсон, у которого уже есть контракт с УЕФА на 1,5 миллиарда долларов в течение следующих шести лет на трансляцию всех еврокубков.

ФИФА также столкнулась со спонсорской проблемой. Компании не готовы вкладываться в турнир, не зная, где он пройдет (города и стадионы) и кто будет его транслировать. Кроме того, возникли сложности с действующими спонсорами: они считают, что уже приобрели права на этот турнир вместе с ЧМ для сборных, так как там был пункт «другие турниры ФИФА». А организация считает, что этот турнир следует рассматривать отдельно, так как он совершенно новый.

В этой связи клубы не понимают – сколько они заработают. Им официально пока не сообщили сумму призовых, при этом европейские топ-клубы запланировали в бюджете ожидаемую прибыль в 50+ млн долларов.

Найдет ли ФИФА деньги от спонсоров и телевидения или организации придется инвестировать в первый турнир самостоятельно? Пока очень много неопределенности.

Напомните, а что за формат у ЧМ и кто едет?

О реформе турнира Джанни Инфантино мечтает давно. Расширение до 32 команд (по примеру ЧМ сборных) он предложил еще в 2016 году. Сначала говорили о 2019-м, затем о 2021-м в Китае, но пандемия все спутала.

Так турнир и докатился до лета 2025-го. Формат следующий: 12 команд выставляет Европа, шесть – Южная Америка, по четыре – Азия, Африка, Северная Америка, одну – Океания, еще одну – страна-организатор. Турнир в США, поэтому от Северной Америки фактически будет пять клубов.

От УЕФА едут четыре последних победителя Лиги чемпионов и восемь команд по рейтингу за последние четыре сезона (но максимум два клуба от страны).

И футболисты с тренерами от этого явно не в восторге.

«Мои слова не так поняли». Анчелотти и «Реал» опровергли бойкот нового клубного ЧМ – хроника скандала

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Hector Vivas, Carl Recine, Juan Manuel Serrano Arce, Pascal Le Segretain