«Интер Майами» Месси сыграет на КЧМ-2025 как победитель регулярки МЛС. Инфантино подтвердил

«Интер Майами» примет участие в клубном чемпионате мира в 2025 году.

Об этом заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Клуб из Флориды, за который выступает Лионель Месси, сыграет на турнире в США как победитель регулярного чемпионата МЛС . «Интер Майами » примет участие в матче открытия КЧМ, который пройдет 15 июля.

Всего в обновленном КЧМ сыграют 32 клуба: «Интер Майами», «Манчестер Сити», «Челси», «Реал», «Бавария», «ПСЖ», «Интер», «Порту», «Бенфика», «Боруссия» Дортмунд, «Ювентус», «Атлетико», «Ред Булл Зальцбург», «Аль-Хилаль», «Урава Ред Даймондс» (Япония), «Аль-Айн» (ОАЭ), «Ульсан» (Южная Корея), «Аль-Ахли» (Египет), «Видад» (Марокко), «Эсперанс» (Тунис), «Мамелоди Сандаунс» (ЮАР), «Сиэтл», «Монтеррей», «Леон», «Пачука» (все – Мексика), «Палмейрас», «Фламенго», «Флуминенсе», «Ривер Плейт», «Бока Хуниорс», «Окленд Сити» (Новая Зеландия).

Еще один клуб будет представлять КОНМЕБОЛ.