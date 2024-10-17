Грановская выложила фото с Тухелем и кубком ЛЧ: «Томас знает толк в трофеях. Поздравляю его и сборную Англии, ЧМ-2026 стал еще интереснее»

Марина Грановская высказалась о назначении Томаса Тухеля в сборную Англии.

Вчера Футбольная ассоциация Англии (FA) объявила , что 51-летний специалист станет новым главным тренером сборной.

Тухель возглавлял «Челси » с января 2021 по сентябрь 2022 года. За это время он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

«Томас знает толк в трофеях. Поздравляем TT и сборную Англии. Чемпионат мира-2026 стал еще интереснее!» – написала в соцсетях бывший директор лондонского клуба Марина Грановская .

Фото: instagram.com

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