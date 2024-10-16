Тухель о том, останется ли Кейн капитаном Англии: «Рано принимать такие решения. Все знают мое к нему отношение, я приложил много усилий, чтобы привести его в «Баварию»

Томас Тухель ушел от ответа на вопрос о капитанстве Харри Кейна в сборной Англии.

Ранее немецкий специалист был назначен на пост главного тренера английской сборной. Он приступит к обязанностям с 1 января.

Тухель и Кейн знакомы друг с другом по работе в «Баварии» в прошлом сезоне. Тренера спросили, сохранит ли Кейн капитанскую повязку в сборной Англии после его прихода.

«Все знают, как я отношусь к Харри . Я приложил много усилий, чтобы привести его в «Баварию».

Он уже на пути к тому, чтобы стать легендой. Но сейчас слишком рано принимать такие решения [о капитанстве]. Я хочу отдать должное Ли [Карсли] и не вмешиваться [в предстоящие два матча]». – сказал Тухель .

Кейн является капитаном сборной с чемпионата мира 2018 года.