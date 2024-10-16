Тухель – болельщикам сборной Англии: «Мне жаль, что у меня немецкий паспорт. Надеюсь, я смогу показать, что горжусь этой работой»
Томас Тухель обратился к тем, кто недоволен его назначением в сборную Англии.
Немецкий специалист отреагировал на недовольство болельщиков тем фактом, что главным тренером команды стал иностранец.
«Мне жаль, что у меня немецкий паспорт. Все эти болельщики чувствовали мою страсть к Премьер-лиге и стране. Мне нравилось здесь жить.
Надеюсь, я смогу показать им, что горжусь тем, что являюсь тренером сборной Англии. Я сделаю все, чтобы проявить уважение к этой работе и этой стране», – сказал Тухель.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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