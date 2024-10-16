«Черный день для Англии». Невилл и газеты против Тухеля

«Мы вредим сами себе».

Томас Тухель возглавил сборную Англии. Он приступит к работе 1 января.

Вадим Лукомский оценил решение назначить немца. Но понравилось оно не всем: «У меня немецкий паспорт, извините. Не знаю, спою ли гимн, но подойду к этой должности со всей страстью. Это очень важный вызов».

«Мы вредим сами себе». Гневный спич Невилла

Одним из первых, кто жестко высказался против немца, стал Гари Невилл :

«Знаете, где-то 20 лет назад поддерживал назначение Свена-Йорана Эрикссона, но со временем кое-что понял. Ущерб, нанесенный всем английским тренерам, оказался слишком серьезным.

Тогда я поменял мнение. Гарет Саутгейт вернул доверие к английским тренерам, но сейчас мы выбираем другой путь. Федерации предстоит ответить на несколько непростых вопросов, которые касаются английской тренерской школы. Мы снова залезаем в колею.

У английских тренеров одна из худших репутаций в Европе. У нас нет идентичности и мы не создаем своего, только копируем идеи зарубежных специалистов. Нам пора позволить английским тренерам процветать, а сейчас этого не происходит. Жаль, лично я верил, что мы оставили этот период далеко позади.

Назначение Тухеля – не стратегия. Это инстинктивное решение. Это ответ на все, что происходило со сборной в последнее время. Мы вредим сами себе. У нас есть выдающиеся специалисты вроде Эдди Хау и Грэма Поттера. Я не знаю, почему им не дают шансов».

Харри Реднапп тоже раскритиковал назначение Томаса и назвал себя «английским патриотом». Еще ярко высказался экс-форвард сборной Дин Эштон : «Я немного разочарован. Ох, мне не нравятся его команды. Они много защищаются и не атакуют первыми. Конечно, он выигрывал ЛЧ с «Челси», но не забывайте, что из группы вышли с Фрэнком Лэмпардом, а Хосеп Гвардиола проиграл финал сам себе».

«Черный день для Англии». Газеты против Тухеля

Следом за Невиллом подключились английские медиа. Daily Mail вышла с огромным заголовком «Черный день для Англии».

Сэм Уоллес из The Telegraph в ту же сторону − в тексте с понятным названием «Почему Томас Тухель не должен быть тренером сборной Англии» автор пишет: «Мы бросаемся деньгами в зарубежных талантов − сводит международную игру к имитации клубного футбола. ФА должна была нанять английского тренера».

The Sun – фото Тухеля на черном фоне, надпись на немецком: «Футбол возвращается домой».

При этом The Sun еще и провела опрос читателей, предложив оценить перспективы тренера: почти 54% не верят в Томаса и считают его назначение ошибкой, а 46% ждут трофеев и в целом довольны.

А есть кто за?

The Sun ошиблась и спросила мнение Алана Ширера − а он не против: «Все просто, мы хотим трофей. Нам нужен менеджер, который может это обеспечить. Мне все равно, как он это сделает».

«Не думаю, что это важно. Не переживаю об этом, – мнение Гари Линекера . – Конечно, лично я бы хотел, чтобы у моей страны был английский тренер, но по какой-то причине мы не произвели на свет гениальных тренеров. Не знаю причин. Но если Англия чудом выиграет чемпионат мира, то никого не будет волновать национальность тренера, и он станет героем».

«Вы хотите, чтобы этим занимались лучшие. Я уверен: если мы выиграем трофей, то эти же авторы статей будут пить пиво, кричать, танцевать − им будет плевать, что «нас тренирует немец», − считает Рио Фердинанд.

Лукомский − с детства за Тухеля в сборной Англии. Вот почему

Фото: IMAGO/Global Look Press