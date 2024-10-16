Я с детства за Тухеля в сборной Англии. Вот почему

Признание Лукомского.

Впервые я назвал имя Томаса Тухеля в контексте сборной Англии 26 июня – в стриме после матча со Словенией на Евро. Тогда процесс поисков нового тренера еще не начался, будущее Гарета Саутгейта было неопределенным, никаких слухов не возникало. Я отвечал на вопрос, кто мог бы подойти этой команде.

Это ни разу не прогноз – я выбирал вариант, который казался мне логичным, и не пытался просчитать логику ФА. У меня нет желания постфактум выдать это за точное попадание – только за забавное совпадение. И все же чувствую, что должен объясниться и чуточку подробнее расписать свою логику.

1. Тухель даст переход от нездоровой прагматичности к здоровой. Томас – атакующий тренер, но более осторожный, чем Гвардиола, Клопп или Нагельсманн. Он освободит футболистов из тактических оков Саутгейта, но шока для системы не будет. Резкая смена курса на уровне сборных может обернуться скандалами, даже если необходимость в переменах назрела. Свежий пример – Марсело Бьелса в Уругвае .

2. Тухель – адепт позиционного футбола и работал в АПЛ. Важно, чтобы большинство футболистов в сборной существовали в той же системе координат, которой их обучают в клубах. В Англии – это позиционный футбол. Гвардиола, Артета, Мареска, Слот, Постекоглу – это разные версии структуры, но все учат футболистов мышлению в рамках концепции пространства и времени.

Саутгейт имитировал эту концепцию, но не понимал ее – футболисты при построении располагались как современный топ-клуб, но взаимодействия не получалось. Тухель намного глубже знает эти механизмы.

На начальном этапе карьеры тренерским ориентиром Тухеля был Гвардиола (вот большой текст про их теплые отношения ). Молодой Тухель ездил в Барселону конспектировать тренировки Пепа, а каталонец в книге Марти Перарнау называл Томаса одним из двух наиболее идеологически близких ему тренеров (второй – Конте).

Эти комплименты пришлись на времена до прямого знакомства. Оно состоялось в декабре 2014-го в мюнхенском ресторане: Гвардиола тренировал «Баварию», а Тухель перезапускался после ухода из «Майнца». Пеп восхищался игрой «Майнца», поэтому с радостью уделил Томасу время.

«Мы отобедали вместе. Я подумал: «Если перед тобой Пеп, почему бы не поговорить о футболе?» И тут мы начали говорить про тактику – про позиционный футбол, его идеи и работу в «Барселоне», – вспоминал Тухель.

Футболисты будут чувствовать себя в своей тарелке – тот же язык тактических инструкций, просто другие детали. Дополнительный бонус – знание лиги и плотное знакомство с Харри Кейном, который провел у Томаса лучший сезон в карьере.

3. Тухель – мастер быстрого поиска баланса. Лучше всего это сработало в «Челси». Пришел в середине сезона – и выиграл Лигу чемпионов. «Прямо в самолете в Лондон мы рассуждали, как будем играть в первом матче против «Вулвз». Мы решили сыграть с тройкой защитников, чтобы переходить на пятерку при обороне и иметь возможность прессинговать собственной пятеркой пятерку защитников «Вулвз», – рассказывал Тухель.

В контексте сборной этот навык особенно важен. За пару тренировок нужно донести месячный объем информации. Тухель показывал, что может. Еще он не закован в конкретную схему – и может изобрести вариант, который будет оптимален для большинства звезд.

4. Против Тухеля очень тяжело играть в плей-офф. Томас мощно готовится к конкретным соперникам.

Задача: вспомните его последний безнадежный вылет из ЛЧ? Когда его команда была явно хуже соперника, а Томас ничего не предложил? Ответ: в 2022-м от «Сити», когда он только возглавил «Баварию». Засчитывается, но есть явные смягчающие обстоятельства. А еще?

Зато масса примеров, как Томас за счет подготовки сокращал дистанцию, когда его команда не была фаворитом. Мой любимый – «ПСЖ» в ковидный год. Тухель дотащил клуб до финала ЛЧ. Пример особенно ценный, так как большая часть плей-офф разыгрывалась в один матч уже после сезона – почти как мини-турнир сборных.

Прошлый сезон в кризисной «Баварии» – тоже хороший пример. Тухель не поставил качественный футбол и по делу проиграл гонку «Байеру», но в матчах с «Арсеналом» и «Реалом» в ЛЧ хорошо подготовил команду.

***

Тухель в сборной Англии кажется логичным шагом. Любого английского тренера Томас превосходит по уровню. Элитных менеджеров калибра Клоппа и Гвардиолы – скоростью донесения идей и адаптивностью. В то же время на уровне сборных есть масса сценариев, как все может пойти не так.

Например, у английских медиа уже наблюдается приступ футбольной ксенофобии. Daily Mail сегодня вышла с заголовком «Темный день для Англии: сборная сделала ставку на НЕМЦА». В The Athletic вчера опубликовали одну из самых пустых колонок в истории издания на схожую тему: «Назначение Гвардиолы предаст эру Саутгейта». Никаких аргументов, зато упоминание английского стиля/ДНК/идентичности в каждом втором абзаце.

Томаса могут задушить, потому что он иностранец. Есть и более банальные сценарии: жребий, где на каждом этапе топ-сборные в соперниках, а не только ближе к финалу. Возможно, самому Тухелю станет скучно: он включит режим саморазрушения (увы, у него он есть) и разругается со всеми.

Еще одно сомнение связано со слишком глубоким пулом талантов. Этот фактор любопытно накладывается на слова Тухеля об успехе в «Челси»: «Мне помог тот факт, что я мог сосредоточиться только на тренерской работе. Без задних мыслей о том, кого можно пригласить и от кого избавиться. Мой штаб включился в процесс и работал на максимуме. Вообще тренерская работа, управление командой и доведение конкретной группы игроков до максимума – мой любимый аспект профессии».

Конечно, в случае провала никто не будет оправдываться фразой: «В стране слишком много талантов – я запутался кого выбирать, не смог сосредоточиться на тренерской работе». Эту отмазку никто не примет, но рефлексия Томаса занятна – ему удобнее очертить четкий круг игроков и выжимать максимум. В сборной это будет сделать чуть труднее.

Сценариев много – гарантий нет, но чисто в футбольном плане это мощное и максимально интригующее назначение.

Тухель – новый тренер сборной Англии. Идеальный вариант, несмотря на провал в «Баварии»

Фото: Gettyimages.ru /Koji Watanabe, Alexander Hassenstein, David Ramos, Pierre-Philippe Marcou – Pool/Getty Images