Тухель – новый тренер сборной Англии. Идеальный вариант, несмотря на провал в «Баварии»

Ли Карсли не переживает из-за ухода.

Томас Тухель официально возглавил сборную Англии. Журналист Нэйтан Гиссинг узнал детали: контракт на полтора года, немец приступит к работе 1 января.

Тухель идет на зарплату в 4,5+ млн фунтов. Карсли удобнее тренировать молодежку

Журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг добавил, что зарплата Тухеля составит от 4,5 до 5 млн фунтов в год. О назначении объявили в среду. Бен Джейкобс отметил, что тренер хотел вернуться к жизни в Лондоне, где он работал с «Челси». Назначение Тухеля не потребует выплаты его бывшему клубу, «Баварии».

Футбольная ассоциация Англии рассматривала и других кандидатов. Мечтали о Пепе Гвардиоле, но тренер «Сити» так и не дал четкий ответ.

Ли Карсли руководит англичанами уже четыре игры: взял три победы, но неожиданно влетел грекам (1:2). Похоже, Ли не очень расстроится, что Англию возглавил более статусный тренер.

«Я не подавал официальную заявку на должность главного тренера Англии, – говорил Ли. – Потому что был действительно доволен, когда тренировал молодежную команду. Я работник Футбольной ассоциации Англии, меня попросили возглавить основную сборную, и это большая честь. Это был самый важный момент в моей карьере. Есть не так много должностей, где у вас есть шанс победить. Я верю, что у нового тренера действительно хорошие шансы на победу в крупном турнире, и мы заслуживаем лучшего тренера из возможных».

Если верить инсайдам, Ли останется еще на два матча сборной Англии в ноябре: против Греции и Ирландии. Тухеля ждем только в 2025-м.

Тухель – отличный вариант для Англии

Вадим Лукомский уже разбирал возможное назначение немца. С игровой точки зрения Тухель – идеальный преемник Саутгейта. Вот его главные плюсы.

● Быстро доносит идеи и адаптируется под состав. Самый известный пример – изобретение схемы, которая принесла «Челси» победу в ЛЧ. «Прямо в самолете в Лондон мы рассуждали, как будем играть в первом матче против «Вулвз». Мы решили сыграть с тройкой защитников, чтобы переходить на пятерку при обороне и иметь возможность прессинговать собственной пятеркой пятерку защитников «Вулвз», – вспоминал Тухель.

Эта формация так легла на изученный им состав, что стала постоянной и полностью перевернула сезон. Свежий взгляд на состав, способность оптимальным образом сбалансировать его и быстро внедрить идею – именно эти качества нужны тренеру сборной.

● Тухель гибок в плане выбора схем, но в любой из них придерживается концепции позиционного футбола. Англия тоже пыталась расставляться как современная структурная команда, но из-за нехватки рискованных передач и движения внутри схемы получался карго-культ позиционного футбола (на примерах разбирали тут ).

Томас может стать мостиком от имитации позиционного футбола к полноценным попыткам играть таким образом. В других отношениях он тоже видится хорошим вариантом для преодоления переходного периода без шоков: умеет ставить структуру, но не против контратак; требует качественного контрпрессинга, но не радикален по части давления в другие моменты.

● Тухель очень хорош в подготовке к конкретным соперникам в формате плей-офф. Крайне показательным кажется лучший евросезон в истории «ПСЖ» – в ковидный год Тухель дотащил клуб до финала ЛЧ. Этот случай особенно ярок, так как тогда большая часть плей-офф разыгрывалась в один матч уже после сезона – почти как мини-турнир сборных.

● Тухель работал в Англии. Отлично знает АПЛ и футбольную культуру. Он мощно находит подход к английским игрокам. Харри Кейн выдал у него лучший индивидуальный сезон в карьере. Конечно, это самый ценный аргумент в контексте сборной, но были и другие случаи.

Эрик Дайер за полгода превратился из тыквы в полезного центрдефа. Мэйсон Маунт выдал сезон с 11+10 в АПЛ (перепроверил – не фэйк, такое правда было, хотя сейчас кажется фантастикой). Рис Джеймс играл на космическом уровне, когда был здоров (эх).

Любого английского тренера Тухель превосходит по уровню. Элитных менеджеров калибра Клоппа и Гвардиолы – скоростью донесения идей и адаптивностью. Томас кажется оптимальным вариантом.

Тухель провалил отрезок в «Баварии» – чуть не упустил даже один трофей. И отказал «МЮ»

Томас возглавил «Баварию» в марте 2023-го после неожиданного увольнения Юлиана Нагельсманна и чуть не превратил концовку сезона в ужас. Быстрый вылет из Кубка Германии и поражение в четвертьфинале Лиги чемпионов от «Сити». Победу в Бундеслиге мюнхенцам подарила «Боруссия», не сумевшая обыграть «Майнц» в последнем туре.

В прошлом сезоне «Бавария» вообще провалилась – ноль трофеев. Особенно выделяется вылет из Кубка во втором круге от «Саарбрюкена» (третий дивизион). Мюнхенцы обновили сразу несколько клубных антирекордов: например, проиграли дебютанту лиги «Хайденхайму», потерпели большего поражений за сезон с начала 2010-х, а по проценту поражений и вовсе провели худший сезон за 30 лет.

Вероятно, Тухель потерял раздевалку. После разгрома от «Байера» Sky Sport писал: тренера раздражает, что игроки не следуют установкам. Вслед за поражением от «Лацио» в 1/8 финала ЛЧ ведущий канала Рикардо Базиле процитировал едкие слова Тухеля из раздевалки: «Вы не так хороши, как я думал. Значит, мне просто нужно адаптироваться к вашему уровню».

Все усугубилось после проигрыша «Бохуму». По ходу второго тайма Йозуа Киммих эмоционально отреагировал на замену, злился и после финального свистка, а в итоге поссорился с помощником немца Жольтом Левом.

Эмоции футболистов в тот период отлично передал Леон Горетцка: «Сейчас мы чувствуем себя как в фильме ужасов, который никак не заканчивается. Все против нас».

Летом Тухеля связывали с «МЮ». Как писала The Times, немец посчитал, что в нем не слишком-то нуждаются – и стороны свернули переговоры.

Теперь Тухель впервые возглавил сборную – и сразу такую статусную.

Уход Саутгейта – шанс для Англии. Идеальный вариант – Тухель

Фото: Sven Hoppe/dpa, Jan Woitas/dpa, imago-images.de/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Justin Setterfield