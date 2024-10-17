Адвокат Мбаппе о расследовании изнасилования в Стокгольме: «В отеле 10 тысяч камер, так даже лучше. Благодаря видеонаблюдению мы наверняка узнаем, что произошло и чего не было»

Адвокат Килиана Мбаппе считает, что записи с камер докажут его невиновность.

Ранее стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где форвард «Реала » и его друзья ночевали во время поездки в Швецию. Мбаппе назвал эту информацию «фэйком».

Накануне шведская прокуратура выпустила пресс-релиз о начале предварительного расследования после подачи жалобы на изнасилование, не упомянув имя игрока сборной Франции . Однако вскоре появилась информация , что изнасилованная женщина назвала Мбаппе виновником случившегося.

«Что ж, так даже лучше. Поскольку ничего не произошло, если речь действительно о нем. И так как в отеле установлены 10 000 камер, это к лучшему.

Как мы уже видели в других недавних историях о спортсменах за рубежом, благодаря камерам видеонаблюдения в коридорах отелей мы можем точно узнать, что произошло, а чего не было», – сказала Мари-Аликс Кану-Бернар в интервью BFMTV.