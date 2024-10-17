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Адвокат Мбаппе о расследовании изнасилования в Стокгольме: «В отеле 10 тысяч камер, так даже лучше. Благодаря видеонаблюдению мы наверняка узнаем, что произошло и чего не было»

Адвокат Килиана Мбаппе считает, что записи с камер докажут его невиновность.

Ранее стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где форвард «Реала» и его друзья ночевали во время поездки в Швецию. Мбаппе назвал эту информацию «фэйком».

Накануне шведская прокуратура выпустила пресс-релиз о начале предварительного расследования после подачи жалобы на изнасилование, не упомянув имя игрока сборной Франции. Однако вскоре появилась информация, что изнасилованная женщина назвала Мбаппе виновником случившегося.

«Что ж, так даже лучше. Поскольку ничего не произошло, если речь действительно о нем. И так как в отеле установлены 10 000 камер, это к лучшему.

Как мы уже видели в других недавних историях о спортсменах за рубежом, благодаря камерам видеонаблюдения в коридорах отелей мы можем точно узнать, что произошло, а чего не было», – сказала Мари-Аликс Кану-Бернар в интервью BFMTV.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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