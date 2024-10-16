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Адвокат Мбаппе об обвинениях в изнасиловании: «Килиан четко дает понять: «Меня не в чем упрекнуть». Вокруг него санитарный кордон, своего рода пузырь – ему нельзя рисковать»

Адвокат Килиана Мбаппе уверена в его непричастности к изнасилованию.

Ранее стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где форвард «Реала» и его друзья ночевали во время поездки в Швецию. Мбаппе назвал эту информацию «фэйком».

Накануне шведская прокуратура выпустила пресс-релиз о начале предварительного расследования после подачи жалобы на изнасилование, не упомянув имя игрока сборной Франции. Однако вскоре появилась информация, что изнасилованная женщина назвала Мбаппе виновником случившегося.

«Он очень четко дает понять: «Меня не в чем упрекнуть». Очевидно, он живет не так, как мы. Вокруг него санитарный кордон, своего рода пузырь. Он находится в ситуации, когда ему нельзя рисковать.

Он очень уязвим, его ближайшее окружение знает об этом, как и он сам. Как вы понимаете, все устроено так, чтобы подобных ситуаций не возникало», – сказала Мари-Аликс Кану-Бернар.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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