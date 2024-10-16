Адвокат женщины, обвинившей Мбаппе в изнасиловании: «Не комментирую имена и другую информацию. Расследование строго конфиденциально»
Ранее стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где форвард «Реала» и его друзья ночевали во время поездки в Швецию. Мбаппе назвал эту информацию «фэйком».
Шведская прокуратура выпустила пресс-релиз о начале предварительного расследования после подачи жалобы на изнасилование, не упомянув имя игрока сборной Франции. Однако вскоре появилась информация, что изнасилованная женщина назвала Мбаппе виновником случившегося.
«Я не буду давать никаких комментариев. Я понимаю, почему вы здесь. Но я не буду комментировать никакие имена или какую-либо информацию.
Дело в руках полиции. Расследование продолжается. Все строго конфиденциально. Это все, что я могу сказать», – сказала Петра Эклунд, представляющая интересы истца.
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