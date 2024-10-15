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Эррера про Бьелсу: «Игроки «Атлетика» пробивали бы головами стену, если бы он сказал сделать это. Мы были губками, играли в рок-н-ролльный футбол»

Андер Эррера рассказал о том, на что были готовы игроки ради Марсело Бьелсы.

Аргентинский тренер работал в «Атлетике» с 2011 по 2013 год. При Бьелсе клуб вышел в финал Лиги Европы и Кубка Испании, но уступил в обоих матчах.

«Я буду благодарен Марсело всю жизнь. Если бы он нам сказал идти и пробить головами стену, мы бы это сделали. Мы полностью отдавали себя, делали то, что просил тренер.

С приходом Бьелсы мы начали играть в абсолютно рок-н-ролльный футбол. Каждый играл со своим футболистом, прессовал соперника на его его половине поля. У нас были тренировки, к которым мы не привыкли.

Здесь Бьелсе посчастливилось найти раздевалку без игроков с особым эго. При нем не имело значения, звали ли тебя Карлосом Гурпеги, Андони Ираолой, Андером Эррерой, Икером Муниаином или Оскаром де Маркосом, которые только начинали. Мы все были абсолютными губками.

Перед матчем с «МЮ» в Англии, в день самого матча, утром мы тренировались два часа! Невероятно.  Сегодня, когда рассказываешь про это, учитывая количество игр, те разногласия, которые существуют по вопросу чрезмерной эксплуатация спортсменов, люди в это не верят. Это было очень приятно, но и тяжело.

Марсело получил очень молодую команду, в которой многие жили футболом и ради футбола. Ему повезло найти абсолютно особенную команду, и нам также очень повезло с ним», – сказал хавбек «Атлетика» Эррера.

«Он нас разъединил». Суарес злится на Бьелсу: из-за его безразличия в сборную Уругвая не едут звезды

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Relevo
logoМанчестер Юнайтед
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logoСборная Уругвая по футболу
logoМарсело Бьелса
logoИкер Муниаин
logoОскар Де Маркос
logoАндер Эррера
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