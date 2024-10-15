Эррера про Бьелсу: «Игроки «Атлетика» пробивали бы головами стену, если бы он сказал сделать это. Мы были губками, играли в рок-н-ролльный футбол»

Андер Эррера рассказал о том, на что были готовы игроки ради Марсело Бьелсы.

Аргентинский тренер работал в «Атлетике » с 2011 по 2013 год. При Бьелсе клуб вышел в финал Лиги Европы и Кубка Испании, но уступил в обоих матчах.

«Я буду благодарен Марсело всю жизнь. Если бы он нам сказал идти и пробить головами стену, мы бы это сделали. Мы полностью отдавали себя, делали то, что просил тренер.

С приходом Бьелсы мы начали играть в абсолютно рок-н-ролльный футбол. Каждый играл со своим футболистом, прессовал соперника на его его половине поля. У нас были тренировки, к которым мы не привыкли.

Здесь Бьелсе посчастливилось найти раздевалку без игроков с особым эго. При нем не имело значения, звали ли тебя Карлосом Гурпеги , Андони Ираолой , Андером Эррерой , Икером Муниаином или Оскаром де Маркосом , которые только начинали. Мы все были абсолютными губками.

Перед матчем с «МЮ » в Англии, в день самого матча, утром мы тренировались два часа! Невероятно. Сегодня, когда рассказываешь про это, учитывая количество игр, те разногласия, которые существуют по вопросу чрезмерной эксплуатация спортсменов, люди в это не верят. Это было очень приятно, но и тяжело.

Марсело получил очень молодую команду, в которой многие жили футболом и ради футбола. Ему повезло найти абсолютно особенную команду, и нам также очень повезло с ним», – сказал хавбек «Атлетика» Эррера.

«Он нас разъединил». Суарес злится на Бьелсу: из-за его безразличия в сборную Уругвая не едут звезды