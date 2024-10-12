Бьелса о словах Суареса про атмосферу в сборной Уругвая: «Мой авторитет пострадал. Но это никак не повлияло на подготовку к матчу с Перу»
Марсело Бьелса заявил, что его авторитет подорван после слов Луиса Суареса.
Ранее бывший нападающий сборной Уругвая высказался о плохой атмосфере в команде при аргентинском тренере. Суарес заявил, что Бьелса «разъединил сборную», а также рассказал о недостатке коммуникации между тренерским штабом и игроками.
Бьелса впервые прокомментировал ситуацию после поражения Уругвая со счетом 0:1 от Перу в квалификации к ЧМ-2026.
«Я не игнорирую то, что произошло, мой авторитет в какой-то степени пострадал.
Но я готовился к матчу с максимальной серьезностью, и игроки тоже, как было с первого дня, как я только начал здесь работать. Это никоим образом не повлияло на убежденность, с которой мы готовились к матчу, – сказал Бьелса.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
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