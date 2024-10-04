  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Суарес о Бьелсе в сборной Уругвая: «Он разъединил команду. На базе сотрудникам не разрешают здороваться и обедать с игроками. Нам он даже «привет» не сказал»
16

Суарес о Бьелсе в сборной Уругвая: «Он разъединил команду. На базе сотрудникам не разрешают здороваться и обедать с игроками. Нам он даже «привет» не сказал»

Луис Суарес рассказал о плохой атмосфере в сборной Уругвая при Марсело Бьелсе.

Бьелса возглавил сборную Уругвая в мае 2023 года.

«На базе сотрудникам не разрешают заходить к нам, здороваться с нами и обедать. Они должны быть осторожны даже у двери, через которую входят.

У меня разрывается сердце от того, что сейчас жизнь там именно такая... Матиас Весино был первым, кто это заметил. Никто не задается вопросом, почему такой парень, как Весино, которому было 30 лет, ушел?

На Кубке Америки были ситуации, которые меня задели, но я не говорил о них ради спокойствия в команде. Многие игроки устроили встречу, чтобы попросить тренера хотя бы здороваться с нами, но он даже не сказал нам «привет».

Бьелса проводит конференцию и говорит чудесные вещи о людях, но в Нью-Йорке однажды, он попросил нас не останавливаться, чтобы поприветствовать людей, и я встал и сказал ему, что мы все равно поприветствуем их.

У меня был пятиминутный разговор с Бьелсой, я говорил от лица команды, и в конце он просто ответил: «Большое спасибо».

Я прошу людей не винить игроков, если что-то пойдет не так. Бьелса разъединил всю команду, даже в том, как они тренируются», – сказал бывший нападающий сборной Уругвая в программе DirecTV «De fútbol se habla así».

Суарес завершил карьеру в сборной, сыграв последний матч 6 сентября. Он выступает за «Интер Майами» в МЛС.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
logoМЛС
logoКубок Америки
logoСборная Уругвая по футболу
logoЛуис Суарес
logoМарсело Бьелса
logoМатиас Весино
logoИнтер Майами
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кунде о своем стиле: «Я бы назвал его хамелеон. Мой образ отражает разные интересы – футбол, баскетбол, хип-хоп, кино и фильмы о мафии»
28 минут назад
Игрок «Гвадалахары» взорвал петарду в пресс-центре команды – он хотел подшутить над партнерами. Лига не может наказать Альварадо и просит клуб расследовать инцидент
212 минут назад
Денис Глушаков: «Футбол – это шоу-бизнес, подустал от агентской эпопеи и шумихи, 7 лет мне вставляют палки в колеса. После ЧМ РПЛ не особо растет»
725 минут назад
Энрике сомневается в Доннарумме из-за ошибок. Сафонов и Тенас могут получить больше шансов в «ПСЖ» (L’Équipe)
529 минут назад
«Реал» направил в суд письмо в связи с признанием выплат Негрейре экс-директором «Барсы» Фрейшей: «Платежи были направлены на то, чтобы влиять на судей»
4633 минуты назад
Кунде назвал 5 обязательных вещей в гардеробе мужчины: «Майка, хорошие джинсы, солнцезащитные очки, белая рубашка и черные брюки»
3236 минут назад
В «Барсе» ждут, что Ольмо сыграет 20 октября с «Севильей», он восстанавливается после травмы бедра. Далее – матчи с «Баварией» и «Реалом»
3сегодня, 09:20
ЭСК признала, что Сухой ошибочно не удалил Тормену, наступившему на пах Гонду в матче «Краснодар» – «Зенит». Черникова правильно не удалил
91сегодня, 09:12Видео
Платформа с играми для любителей РПЛ: залетайте!
сегодня, 09:00Спецпроект
Тренер «Зенита» Оливейра сообщил, что Соболев пошел на финансовые уступки ради перехода: «Он хотел быть здесь и готов держать удар»
25сегодня, 08:48
Ко всем новостям
Последние новости
Селихов сразу увидел, что Виллиан Жозе большой мастер: «Его удар – его козырь»
5 минут назад
Александр Кержаков: «Мое возвращение к работе в России возможно. Рассмотрю, если будет интересное предложение»
413 минут назад
Жены игроков «Пари НН» представили новую форму команды
739 минут назадФото
ЭСК поддержала решения Чебана не назначать пенальти в ворота «Динамо» и не удалять Артура в игре с «Динамо» Махачкала
450 минут назадВидео
Чемпионат Германии. «Аугсбург» против «Гладбаха», «Байер» и «Дортмунд» проведут матчи в субботу, «Бавария» – в воскресенье
155 минут назад
Чемпионат Франции. «Марсель» примет «Анжер», «Монако» Головина сыграет в субботу, «ПСЖ» и «Гавр» Кузяева проведут матчи в воскресенье
сегодня, 09:00
Миралем Пьянич: «ЦСКА хорошо знают по всей Европе, у них есть важные международные победы. Рад вместе бороться за титулы»
1сегодня, 08:58
«Были бы не против Анчелотти и Моуринью. У Жозе в еврокубках не получилось, поэтому такой понятный вариант». Экс-директор «Оренбурга» Андреев о замене Деограсии
6сегодня, 08:41
Ненахов о Севикяне: «Талантливый парень. Главное, чтобы не кипел лишний раз в некоторых моментах, тогда у него все будет отлично»
8сегодня, 08:40
Ассистент Станковича о зависимости «Спартака» от Барко: «Один футболист матчи не выигрывает»
6сегодня, 08:32