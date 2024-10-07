Вальверде о словах Суареса, что Бьелса «разъединил сборную Уругвая»: «Есть доля правды, но лучше обсуждать проблемы внутри команды. Мы должны двигаться дальше и думать о победе»
Сейчас сборная идет на третьем месте в южноамериканском отборе на ЧМ-2026, набрав 15 очков за восемь матчей.
Ранее Луис Суарес высказался о плохой атмосфере в команде при аргентинском тренере. Бьелса возглавил сборную Уругвая в мае 2023 года.
«В этом есть доля правды. Не стоит это отрицать, всегда нужно быть честным, но верно и то, что лучше всего обсуждать проблемы внутри команды, говорить о них с конкретным человеком.
В конце концов, мы должны двигаться дальше. Мы должны идти вперед, с надеждой надевать футболку национальной сборной и думать о победе, а также о том, чтобы отдать на поле все ради страны», – заявил игрок «Реала» и сборной Уругвая Федерико Вальверде.
Суарес о Бьелсе в сборной Уругвая: «Он разъединил команду. На базе сотрудникам не разрешают здороваться и обедать с игроками. Нам он даже «привет» не сказал»
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