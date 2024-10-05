«Он нас разъединил». Суарес злится на Бьелсу: из-за его безразличия в сборную Уругвая не едут звезды

Критика после ухода.

Луис Суарес публично раскритиковал Марсело Бьелсу – главного тренера сборной Уругвая. Сразу после того, как сам объявил, что уходит .

Жестко высказался в программе De fútbol se habla así на DirecTV.

«Он даже не сказал нам «привет». Суарес недоволен отношением Бьелсы к игрокам

Крик души. Просто послушаем.

«На базе сотрудникам не разрешают заходить к нам, здороваться с нами и обедать. Они должны быть осторожны даже у двери, через которую входят. У меня разрывается сердце от того, что сейчас жизнь там именно такая... Матиас Весино был первым, кто это заметил. Никто не задается вопросом, почему такой парень, как Весино, которому было 30 лет, ушел?

На Кубке Америки были ситуации, которые меня задели, но я не говорил о них ради спокойствия в команде. Многие игроки устроили встречу, чтобы попросить тренера хотя бы здороваться с нами, но он даже не сказал нам «привет».

Бьелса проводит пресс-конференцию и говорит чудесные вещи о людях, но в Нью-Йорке однажды он попросил нас не останавливаться, чтобы поприветствовать людей, а я встал и сказал ему, что мы все равно всех поприветствуем.

У меня был пятиминутный разговор с Бьелсой, я говорил от лица команды, и в конце он просто ответил: «Большое спасибо». Я прошу людей не винить игроков, если что-то пойдет не так. Бьелса разъединил нас, всю команду – даже в том, как мы тренируемся».

В поддержку Суареса публично пока никто больше не высказывался, зато появилась альтернативная точка зрения – от бывшего футболиста Клаудио Хусейна. Он пересекался с Бьелсой в «Велес Сарсфилд» и сборной Аргентины.

Он не понимает претензий к тренеру: «Я поработал с ним пять лет. Он мог измениться с того момента, но тогда невозможно было представить, чтобы он плохо относился ко всем. То же самое могут сказать и чилийцы, абсолютно точно. Он не выстраивает близких отношений с футболистами и никогда так не делал. Однако в последние годы он изменился и стал ближе к игрокам. Раньше он стеснялся такого и боялся, что сближение смутит игроков. Это его принципы».

В мае Весино странно закончил карьеру – прямо перед Кубком Америки. Глава федерации не знает, связано ли это с Бьелсой

Про ситуацию Матиаса Весино у Суареса больше подробностей. Луис показал на этом примере ращрушение репутации национальной команды: «Если 30-летний игрок принимает такое решение, значит то, что его воспринимают никем и недооценивают, достигло предела. Не удивляйтесь, если возникнут новые такие ситуации. Нужно прекратить это. А потом болельщики будут ругаться на футболистов, которые не захотят ехать в сборную».

Луис неспроста упомянул Матиаса Весино, только он перепутал возраст: через пару месяцев после ухода из сборной полузащитнику исполнилось 33.

Весино провел 70 матчей за сборную Уругвая, забил пять мячей. В последние годы полузащитник был основным, одним из ключевых в команде. И внезапно объявил об уходе в мае. Никто не ожидал: Марсело Бьелса даже включил его в заявку на Кубок Америки-2024. Матиас попрощался нейтрально: «Конечно, это было непростое решение, и оно не было принято за день. Однако, честно говоря, чувствую, что прошел весь цикл и отдал сборной все, что мог».

Эффект внезапности придавал момент ухода: за несколько недель до Кубка Америки, где Матиас, вероятно, играл бы с первых минут. Пришлось объясняться даже президенту уругвайской федерации футбола Игнасио Алонсо: «Это не отказ, а завершение карьеры в сборной, важно это прояснить. Он все обдумал, принял решение, когда поставить точку, и решил сделать это до турнира. Жаль, мы все хотели увидеть его на Копе. Это его решение, и его нужно уважать».

На вопрос одного из журналистов, связано ли это с Бьелсой, Алонсо отмахнулся: «У меня нет такой информации».

Сам тренер публично не комментировал решение Весино.

Как там вообще Бьелса в Уругвае? Успешен?

Марсело Бьелса работает с Уругваем с мая 2023-го. Подобрал команду после вылета в группе ЧМ-2022. Статистика приятная – 11 побед, три ничьих и столько же поражений в 17 матчах. Обыгрывали в том числе серьезные сборные: 2:0 с Бразилией и Аргентиной, 4:0 с Мексикой.

Сразу после прихода Марсело взялся за омоложение сборной и на первые матчи вызвал 14 новичков – ветеранов Эдинсона Кавани, Луиса Суареса и Фернандо Муслеру оставил вне. Позже они возвращались, а Суарес даже забил на Кубке Америки, но вскоре тоже закончил в сборной.

В мае Бьелса пригласил в сборную нападающего-любителя – из-за занятости большинства уругвайских профессиональных игроков в континентальных турнирах. В низах всегда готовы – больше всех повезло 24-летнему Вальтеру Домингесу из полупрофессионального «Хувентуд де Сориано». Домингес стал первым любителем, сыгравшим за национальную сборную.

На последнем Кубке Америки уругвайцы взяли бронзу: выиграли все три матча группы, прошли Бразилию по пенальти и победили в игре за третье место Канаду.

Бьелса сделал сборную лучше, но потерял уже двух лидеров: настоящую причину ухода знают только они сами.

Суарес попрощался со сборной. Не сдержал слез 😢

Фото: AFP /MARTIN SILVA COSENTINO, JUAN MABROMATA, DANTE FERNANDEZ