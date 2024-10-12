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У Уругвая 7 матчей без побед в игровое время. Команда Бьелсы идет 3-й в отборе ЧМ-2026

Сборная Уругвая продлила серию без побед в игровое время до 7 матчей.

Сегодня команда Марсело Бьелсы уступила в гостях Перу (0:1) и после 9 туров занимает в отборе ЧМ-2026 третье место, отставая от лидирующей Аргентины на 4 очка.

Последний раз Уругвай побеждал в игровое время на Кубке Америки – США (1:0) в 3-м туре.

После этого команда дважды брала верх в серии 11-метровых – в четвертьфинале турнира с Бразилией (0:0, 4:2 пен.) и в матче за 3-е место с Канадой (2:2, 4:3 пен.).

Всего на 7-матчевом отрезке у уругвайцев два поражения и пять ничьих. 16 октября они сыграют дома с Эквадором.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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logoквалификация ЧМ-2026 Южная Америка
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