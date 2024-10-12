Глушенков о главной русской звезде РПЛ: «Я? Нет, с чего бы? Батраков – красавец, очень талантливый пацан, будем с ним биться»

Максим Глушенков не считает себя главной русской звездой в Мир РПЛ.

– Ты считаешь себя главной русской звездой в РПЛ?

– Да нет. С чего бы? Потому что голы забиваю?

– Да!

– Да нет, почему?

– А кто круче-то сейчас?

– Леша Батраков. Он красавец.

– А вы в «Локо» пересекались?

– Да, он тренировался с нами со сборов. Потом в последних четырех турах сезона играл в составе. Очень талантливый пацан.

Красавчик. Если так дальше продолжит – молодец. Будем с ним биться, значит.

– У кого в конце сезона будет больше голов и голевых передач?

– Да голевых-то передач у меня пока только одна. Не знаю, посмотрим, не буду загадывать. Не люблю загадывать, – сказал полузащитник «Зенита » Глушенков.

Максим забил 7 голов и сделал 1 ассист в 7 играх Премьер-лиги в этом сезоне. В активе Батракова 7 голов и 6 ассистов за 11 матчей.

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