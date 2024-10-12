Глушенков о главной русской звезде РПЛ: «Я? Нет, с чего бы? Батраков – красавец, очень талантливый пацан, будем с ним биться»
– Ты считаешь себя главной русской звездой в РПЛ?
– Да нет. С чего бы? Потому что голы забиваю?
– Да!
– Да нет, почему?
– А кто круче-то сейчас?
– Леша Батраков. Он красавец.
– А вы в «Локо» пересекались?
– Да, он тренировался с нами со сборов. Потом в последних четырех турах сезона играл в составе. Очень талантливый пацан.
Красавчик. Если так дальше продолжит – молодец. Будем с ним биться, значит.
– У кого в конце сезона будет больше голов и голевых передач?
– Да голевых-то передач у меня пока только одна. Не знаю, посмотрим, не буду загадывать. Не люблю загадывать, – сказал полузащитник «Зенита» Глушенков.
Максим забил 7 голов и сделал 1 ассист в 7 играх Премьер-лиги в этом сезоне. В активе Батракова 7 голов и 6 ассистов за 11 матчей.
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