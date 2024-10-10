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  • Андрей Мостовой о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «Победителей часто не любят. Народ устал и решил объединиться против «зла». Меня это не задевает»
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Андрей Мостовой о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «Победителей часто не любят. Народ устал и решил объединиться против «зла». Меня это не задевает»

Андрей Мостовой высказался о кричалке «Зенит» – позор российского футбола».

«Народ устал от того, что побеждает всегда одна команда. Решили вот объединиться против эдакого «зла». По мнению этих болельщиков мы – «зло». Победителей часто не любят. Особенно таких, которые доминируют продолжительное время.

Меня лично это не задевает. С трибун всегда что-то кричат. А эту кричалку болельщики скандируют уже довольно продолжительное время, меня это не тревожит», – сказал полузащитник «Зенита».

Заряд «Зенит» – позор российского футбола» признан оскорбительным. Почему?

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
болельщики
logoАндрей Мостовой
logoСпорт-Экспресс
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