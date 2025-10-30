«Барсе» интересен Осимхен на случай ухода Левандовского. Трансфер маловероятен из-за высокой цены форварда
Виктор Осимхен интересен «Барселоне».
По информации Mundo Deportivo, форвард «Галатасарая» считается наиболее предпочтительной кандидатурой для каталонцев в случае ухода Роберта Левандовского по окончании текущего сезона.
Отмечается, что «Барселона» интересовалась Осимхеном еще в 2024 году, однако трансфер Осимхена в «Барселону» маловероятен из-за высокой трансферной стоимости нигерийца. Развитие ситуации будет зависеть от финансового положения каталонцев.
«Галатасарай» выкупил Осимхена у «Наполи» минувшим летом за 75 миллионов евро. В сезоне-2025/26 нападающий отметился 3 голами в 7 матчах турецкой Суперлиги. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
