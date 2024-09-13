Заряд «Зенит» – позор российского футбола» признан оскорбительным. Почему?
Разбор Игоря Сергеева.
Наказания за фанатский заряд «Зенит» – позор российского футбола» вошли в рутину РФС.
«Спартак» пострадал уже трижды, после августовской встречи с «Зенитом» получил штраф еще на 20 тысяч рублей.
Как появился этот заряд?
Почему он под запретом?
Кто и как принимает решение, что можно скандировать, а что – нет?
Болельщики «Факела» – первые, болельщики «Спартака» – рецидивисты
Считается, что кричалку запустили фанаты «Факела» во время майского матча с «Зенитом» (1:1). Через несколько дней их клуб оштрафовали на 30 тысяч рублей – за «скандирование зрителями оскорбительных выражений».
Вскоре наказали «Динамо» – уже на 40 тысяч, потому что была и другая кричалка. Причем скандировали не на игре с «Зенитом», а во время матча 29-го тура с «Крыльями Советов». В том же туре за подобное поведение фанатов штраф в 30 тысяч получил «Ахмат».
В новом сезоне история продолжилась.
«Позором российского футбола» «Зенит» первыми назвали фанаты… «Зенита»
Единой версии происхождения заряда нет, но, возможно, корни уходят в события более чем десятилетней давности. После поражения «Зенита» от «Аустрии» (1:4) в заключительном матче группового раунда Лиги чемпионов–2013/14 фанатское объединение петербуржцев «Ландскрона» выступило грозно:
«Мы хотим принести свои извинения всем петербуржцам и просто любителям отечественного футбола за наш «Зенит». За предательскую, отвратительную и безвольную игру самовлюбленных футболистов. За тренера [Лучано Спаллетти], потерявшего контроль над командой и всегда имеющего несколько отговорок на любой случай. За клуб, который перекладывает вину за унизительное поражение на своих болельщиков, при этом всячески пытаясь обойти всем очевидный конфликт внутри команды.
Такой «Зенит» – это не только позор Санкт-Петербурга, но и всего российского футбола!»
Очевидно, посыл этой фразы тогда и сейчас – разный. Сейчас, вероятно, болельщики намекают на политику «Зенита» и его особый статус.
«Никакого феномена тут нет: бессменных победителей не любили нигде и никогда, – говорит автор телеграм-канала Ultras Action, который специализируется на истории фанатского движения. – Несколько лет назад я создал ютуб-канал о российском футболе: систематизированные по годам обзоры матчей из старых выпусков «Футбольного клуба», «Гола» и так далее. При нарезке сюжетов из 1990-х обнаружилась любопытная тенденция: «Спартак» люто не любили буквально все, особенно в провинции. Тренеры соперников рассказывали о красно-белом админресурсе, футболисты возмущались судейством в пользу чемпиона, а болельщики били стекла в автобусе «Спартака» – Тихонов и Титов наверняка помнят, как лежали на полу, спасаясь от камней в Самаре.
В нулевых можно было наблюдать ту же картину, только один московский клуб сменился на другой. Болельщики в Самаре вывешивали баннеры «ЦСКА+судьи=чемпионы», Василий Уткин открыто обвинял «Ростов» в сдаче матча армейцам в конце сезона-2006, а во Владикавказе с трибун скандировали «Зенит – чемпион!», когда в гости приезжала команда Газзаева.
Да и известная кричалка «Это Гинер все купил!» появилась не просто так. Да, это самоирония фанатов ЦСКА, но она прекрасно отражает настроения в российском футбольном сообществе середины 2000-х».
Мнения людей из РПЛ – полярные.
Капитан «Факела» Ираклий Квеквескири весной говорил: «Я плюс-минус понимаю, почему так кричат. В основе – два россиянина. Это странно. В условиях, когда нет еврокубков, все равно много иностранцев. Хотя у них достаточно классных футболистов с российским паспортом. Есть свои воспитанники. Думаю, надо давать больше шансов играть им, а не развивать чужих. Но об этом мало кто говорит. Они становятся чемпионами за счет легионеров».
Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин: «Как я помню, кричалка пошла со стадиона в Воронеже и, на мой взгляд, скорее связана не со спортивными результатами, а с такими явлениями, как дело футболиста Безрукова. После его шутки последовала гипертрофированная реакция – начиная с генсека РФС и заканчивая комиками из «Камеди Клаб», гадалками и так далее. Ситуация выглядела ненатурально, неестественно и неадекватно.
А сегодня мы видим ситуацию с «болезнью» Зелимхана Бакаева и, вероятно, публичным провалом в попытке работать вне договоренностей клубов РПЛ, которые были достигнуты несколько лет назад. И, к сожалению, мы не видим ни какой-либо реакции со стороны РФС, ни заявлений от гадалок и комиков, а также иных разгневанных представителей бомонда, которые бы призывали к этике и совести тех, кто был вовлечен в эту ситуацию. А простые болельщики все это видят – и все прекрасно понимают».
Президент РФС Александр Дюков в интервью «РБ Спорт»: «Ни в одном чемпионате не любят клубы, которые доминируют. Возьмем пример Франции: все болельщики, которые следят за чемпионатом, кроме болельщиков «ПСЖ», негативно относятся к его гегемонии. То же самое происходит в Германии с «Баварией». Если вспомним 90-е годы в России, то что-то подобное было по отношению к «Спартаку».
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов для Sport24: так фанаты других клубов «пытаются компенсировать эмоции и разочарование от результатов своих команд».
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков в интервью ютуб-каналу «СБГ Шоу»: «После чемпионства злорадство немножко присутствовало из-за этих кричалок. Я вижу интервью людей, которые говорят: «Все же понятно, народ у нас злится». Я бы сказал сейчас про позор футбола, что это и кто это... Не буду, на меня статью заведут. Бог с вами, пускай будет так, ладно. Мы будем чемпионства выигрывать каждый раз – и пускай будет так. Не там вы ищете проблему, господа».
Кто решает, за какую кричалку наказывать, а за какую – нет?
Согласно дисциплинарному кодексу РФС, «скандирование зрителями на стадионе ненормативной лексики и (или) оскорбительных выражений до, во время и после матча» наказывается штрафом клуба до 200 тысяч рублей и (или) запретом на допуск зрителей в секторы на один матч.
Клуб-гость несет ответственность за любые нарушения, допущенные в гостевых секторах стадиона, в остальных случаях отвечают хозяева.
Основания для дела: протоколы матчей, рапорты комиссара, делегата, инспектора, судьи матча, частные заявления клубов и их официальных представителей, публикации в медиа и других общедоступных источниках.
Решение, в том числе о размере штрафа, принимает КДК простым большинством голосов с учетом разных обстоятельств – от серьезности проступка и рецидива до работы клубов по немедленному пресечению нарушения и участия в поиске виновных.
«Почему разные суммы штрафа у «Динамо» и «Ахмата»? Болельщики обоих клубов скандировали: «Зенит» – позор российского футбола». Но динамовские фанаты помимо этого кричали: «Раз, два, три…» Кто знает, тот знает», – пояснил «Советскому спорту» логику решений босс КДК Артур Григорьянц. – За это более строгое наказание – еще плюс 10 тысяч рублей».
Почему «позор» – это оскорбление? Объясняет РФС
Квалификация подобных нарушений в российском футболе – исключительная прерогатива КДК. Если там решили, что слово кого-то оскорбляет, юридически – так и есть. Решение можно оспаривать, но внутри РФС – через апелляционный комитет.
Кстати, дисциплинарный орган УЕФА действует аналогично: на Евро-2024 по собственному усмотрению штрафовали ассоциации за неподобающие заряды с трибун. Но там скандирования фанатов, особенно балканских, были радикальнее, оскорбления и угрозы никто не скрывал.
Современное значение слова «позор» происходит от одного из видов старинного публичного наказания – выставления на всеобщий позор, то есть обозрение (отсюда позорный столб).
Согласно второму изданию толкового словаря Даля (1880 год), позорить (ганить, срамить) означает хаять, хулить, порицать или осуждать что-то или кого-то. А вот в третьем издании (1882 год) позор (позорище) – это как стыд, поругание, поношение, бесчестие, срам или зрелище постыдного явления, так и то, что просто «представляется взору».
В последнем смысле «позор» в русском языке практически не употребляется, но, например, в чешском этим словом обозначается «внимание», а на сербохорватском «позориште» означает «театр».
Спортс’’ попросил главу КДК Артура Григорьянца детальнее объяснить логику наказаний за это слово.
– С точки зрения словаря Даля и общепринятых норм, слово «позор» («позорище», «опозорившись») носит оскорбительный характер, – пояснил Григорьянц. – Мы можем привести много примеров того, что было сказано со словом «позор». Например, «Этот журналист опозорил нашу журналистику» или «Этот спортсмен опозорил нашу страну» – человек делает что-то, что не должно быть примером для молодежи и подрастающего поколения. Значит, «позор» является оскорблением. Это позиция контрольно-дисциплинарного комитета, которая появилась не вчера.
Если вы помните, один из футболистов «Локомотива», уходя с поля в подтрибунное помещение, сказал фразу «Судьи – позор российского футбола» (Дмитрий Баринов сказал: «Для всего футбола вы позор», – Спортс’‘). Как такое можно говорить? Он уничижительно повел себя в отношении официального лица матча, то есть высказался отрицательно в адрес судей. Не понимая, что делают судьи, не разобравшись в этой ситуации, но сказал: «Вы – позор, вы опозорили». Это огульное обвинение людей в тех действиях, которые они, возможно, не совершали. Поскольку не доказано, что действия юридического или физического лица в данном случае могут являться аморальными в отношении социальной сферы либо спортивной сферы. Такое обвинение в позоре является нарушением.
– РФС по регламенту может привлекать специалистов для оценки. Проводилась ли экспертиза сейчас?
– В данном случае – нет.
Недавно «Спартак» избежал наказания благодаря экспертизе
Процедура предусматривает участие клубов в расследовании – чтобы отстоять правоту, они могут, например, заказывать независимую экспертизу.
«Когда клуб предоставляет [на заседании] определенные доказательства, прежде всего КДК дает им оценку. Если будет необходима [дополнительная] экспертиза – мы назначим, – подтвердил Артур Григорьянц Спортсу». – Если же у нас будет достаточно знаний (а у нас разноплановый состав комитета, собраны люди из разных органов, в том числе МВД) и данных для принятия решения по внутреннему убеждению, как записано в регламенте, в отношении тех или иных доказательств – мы их примем. Если недостаточно и мы поймем, что нам необходима экспертиза – мы ее назначим. Вспомните случай с Мирзовым и Ильиным (стычка в полуфинальном матче Кубка России-2018/19 между «Уралом» и тульским «Арсеналом»). Мы же назначали экспертизу (сурдоспециалисты по губам оценили, что говорили и чего не говорили игроки – Спортс’‘)».
Другой случай: КДК не наказал «Спартак» после матча с махачкалинским «Динамо» в Кубке России, так как клуб предоставил заключение независимого эксперта на 26 листах о том, что видеозапись оскорбительных кричалок (не про «Зенит») имеет признаки монтажа.
«Мы ведь возбудили дело в отношении футбольного клуба «Спартак» по материалам средств массовой информации и из общедоступных источников, – разъяснил Григорьянц. – Мы рассматривали вопрос о возможных – это ключевое слово – дисциплинарных нарушениях. И клуб, против которого мы возбудили дело, предоставил доказательства того, что в матче данные действия болельщики «Спартака» не совершали. Более того, в рапорте инспектора этого не было, а болельщики из Дагестана на своем сайте указали, что такие кричалки они не слышали. И тут КДК оценил, опять ключевое слово – «оценил»: да, действительно, этого не было».
Пока, по словам главы КДК, клубы не обращались в РФС с экспертизой кричалки про позор.
За слово «позор» могут наказать в обычной жизни?
Предположим, человека назвали «позором района» – например, безосновательно. Можно считать это оскорблением и потребовать наказания?
«Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме, является административным правонарушением, – поясняет Спортсу’’ адвокат коллегии «Седьмой Мост» Константин Островский. – Но в самом слове «позор» вроде как нет ничего оскорбительного, в том числе в рассматриваемой ситуации. По умолчанию оно не является примером обсценной (матерной) лексики. Это скорее негативная оценка, в случае с «Зенитом» – команды. Но, в отличие от текстов, в спонтанной речи значение слова часто деформируется. В целом ситуация неоднозначная и осложняется тем, что многое зависит от контекста и ситуации.
Для суда приоритетным доказательством будет судебная лингвистическая экспертиза, которой предстоит ответить на вопрос, имеются ли лингвистические признаки унижения чьих-то чести и достоинства в конкретном выражении. В случае установления таких признаков лицо привлекут к административной ответственности, что в том числе не исключает в будущем предъявления к виновнику гражданского иска о защите чести и достоинства и возмещении морального вреда».
Осталось добавить, что к административной ответственности можно привлечь только за унижение чести и достоинства личности. Наказаний за оскорбление юридического лица (например, футбольного клуба) не предусмотрено.
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Антон Денисов, Сергей Бобылев, Евгений Одиноков, Владимир Федоренко, Рамиль Ситдиков; Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press
ЗПРФ
Все равно этот клуб так и останется искусственным проектом без истории, без постоянных болельщиков
Интересно как за это будет штрафовать КДК? И почему даже тут в комментариях эта фраза удаляется бесследно? Ошибка бота-модератора или вручную? Если второе, то почему?
В первой лиге 200 человек ходило.Когда успехи - то вылезают глорики
Жизнь кричали е5 Спартак е5 видимо было недостаточно оскорбительно)))
Вот был случай - прилетаю я на Кассиопею летом 96-го, а там в пирожковой при космовокзале мужик один зелёный подходит и говорит на чистом русском языке - "Я вижу, что вы с Земли. Как там наши мальчата? Тихонов, Титов, Широко - будут чемпионами в этом году или нет? Волнуюсь за них, переживаю" И прослезился
Или мы продолжаем тенденцию, или эволюционируем и переходим на новый уровень. Есть 3ий вариант: деградируем еще больше..
Разбирая сей позор.
Не пошли бы вы подале
В междуягодный зазор...
Ну поэтому над вами дальше все будут просто угарать
И я кстати не зенитовец и из Москвы )))
Кроме того, почему штрафуют клубы? Они что это организуют, их официальные представители есть на трибунах? Тогда уже, следуя этой логике, надо также штрафовать РФС, РПЛ, ведь это они организаторы чемпионата, и значит несут ответственность за всё нарушения.