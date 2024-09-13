Заряд «Зенит» – позор российского футбола» признан оскорбительным. Почему?

Разбор Игоря Сергеева.

Наказания за фанатский заряд «Зенит» – позор российского футбола» вошли в рутину РФС.

«Спартак» пострадал уже трижды, после августовской встречи с «Зенитом» получил штраф еще на 20 тысяч рублей.

Как появился этот заряд?

Почему он под запретом?

Кто и как принимает решение, что можно скандировать, а что – нет?

Болельщики «Факела» – первые, болельщики «Спартака» – рецидивисты

Считается, что кричалку запустили фанаты «Факела» во время майского матча с «Зенитом» (1:1). Через несколько дней их клуб оштрафовали на 30 тысяч рублей – за «скандирование зрителями оскорбительных выражений».

Вскоре наказали «Динамо» – уже на 40 тысяч, потому что была и другая кричалка. Причем скандировали не на игре с «Зенитом», а во время матча 29-го тура с «Крыльями Советов». В том же туре за подобное поведение фанатов штраф в 30 тысяч получил «Ахмат».

В новом сезоне история продолжилась.

«Позором российского футбола» «Зенит» первыми назвали фанаты… «Зенита»

Единой версии происхождения заряда нет, но, возможно, корни уходят в события более чем десятилетней давности. После поражения «Зенита» от «Аустрии» (1:4) в заключительном матче группового раунда Лиги чемпионов–2013/14 фанатское объединение петербуржцев «Ландскрона» выступило грозно:

«Мы хотим принести свои извинения всем петербуржцам и просто любителям отечественного футбола за наш «Зенит». За предательскую, отвратительную и безвольную игру самовлюбленных футболистов. За тренера [Лучано Спаллетти], потерявшего контроль над командой и всегда имеющего несколько отговорок на любой случай. За клуб, который перекладывает вину за унизительное поражение на своих болельщиков, при этом всячески пытаясь обойти всем очевидный конфликт внутри команды.

Такой «Зенит» – это не только позор Санкт-Петербурга, но и всего российского футбола!»

Очевидно, посыл этой фразы тогда и сейчас – разный. Сейчас, вероятно, болельщики намекают на политику «Зенита» и его особый статус.

«Никакого феномена тут нет: бессменных победителей не любили нигде и никогда, – говорит автор телеграм-канала Ultras Action , который специализируется на истории фанатского движения. – Несколько лет назад я создал ютуб-канал о российском футболе: систематизированные по годам обзоры матчей из старых выпусков «Футбольного клуба», «Гола» и так далее. При нарезке сюжетов из 1990-х обнаружилась любопытная тенденция: «Спартак» люто не любили буквально все, особенно в провинции. Тренеры соперников рассказывали о красно-белом админресурсе, футболисты возмущались судейством в пользу чемпиона, а болельщики били стекла в автобусе «Спартака» – Тихонов и Титов наверняка помнят, как лежали на полу, спасаясь от камней в Самаре.

В нулевых можно было наблюдать ту же картину, только один московский клуб сменился на другой. Болельщики в Самаре вывешивали баннеры «ЦСКА+судьи=чемпионы», Василий Уткин открыто обвинял «Ростов» в сдаче матча армейцам в конце сезона-2006, а во Владикавказе с трибун скандировали «Зенит – чемпион!», когда в гости приезжала команда Газзаева.

Да и известная кричалка «Это Гинер все купил!» появилась не просто так. Да, это самоирония фанатов ЦСКА, но она прекрасно отражает настроения в российском футбольном сообществе середины 2000-х».

Мнения людей из РПЛ – полярные.

Капитан «Факела» Ираклий Квеквескири весной говорил: «Я плюс-минус понимаю, почему так кричат. В основе – два россиянина. Это странно. В условиях, когда нет еврокубков, все равно много иностранцев. Хотя у них достаточно классных футболистов с российским паспортом. Есть свои воспитанники. Думаю, надо давать больше шансов играть им, а не развивать чужих. Но об этом мало кто говорит. Они становятся чемпионами за счет легионеров».

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин: «Как я помню, кричалка пошла со стадиона в Воронеже и, на мой взгляд, скорее связана не со спортивными результатами, а с такими явлениями, как дело футболиста Безрукова. После его шутки последовала гипертрофированная реакция – начиная с генсека РФС и заканчивая комиками из «Камеди Клаб», гадалками и так далее. Ситуация выглядела ненатурально, неестественно и неадекватно.

А сегодня мы видим ситуацию с «болезнью» Зелимхана Бакаева и, вероятно, публичным провалом в попытке работать вне договоренностей клубов РПЛ, которые были достигнуты несколько лет назад. И, к сожалению, мы не видим ни какой-либо реакции со стороны РФС, ни заявлений от гадалок и комиков, а также иных разгневанных представителей бомонда, которые бы призывали к этике и совести тех, кто был вовлечен в эту ситуацию. А простые болельщики все это видят – и все прекрасно понимают».

Президент РФС Александр Дюков в интервью «РБ Спорт»: «Ни в одном чемпионате не любят клубы, которые доминируют. Возьмем пример Франции: все болельщики, которые следят за чемпионатом, кроме болельщиков «ПСЖ», негативно относятся к его гегемонии. То же самое происходит в Германии с «Баварией». Если вспомним 90-е годы в России, то что-то подобное было по отношению к «Спартаку».

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов для Sport24: так фанаты других клубов «пытаются компенсировать эмоции и разочарование от результатов своих команд».

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков в интервью ютуб-каналу «СБГ Шоу»: «После чемпионства злорадство немножко присутствовало из-за этих кричалок. Я вижу интервью людей, которые говорят: «Все же понятно, народ у нас злится». Я бы сказал сейчас про позор футбола, что это и кто это... Не буду, на меня статью заведут. Бог с вами, пускай будет так, ладно. Мы будем чемпионства выигрывать каждый раз – и пускай будет так. Не там вы ищете проблему, господа».

Кто решает, за какую кричалку наказывать, а за какую – нет?

Согласно дисциплинарному кодексу РФС, «скандирование зрителями на стадионе ненормативной лексики и (или) оскорбительных выражений до, во время и после матча» наказывается штрафом клуба до 200 тысяч рублей и (или) запретом на допуск зрителей в секторы на один матч.

Клуб-гость несет ответственность за любые нарушения, допущенные в гостевых секторах стадиона, в остальных случаях отвечают хозяева.

Основания для дела: протоколы матчей, рапорты комиссара, делегата, инспектора, судьи матча, частные заявления клубов и их официальных представителей, публикации в медиа и других общедоступных источниках.

Решение, в том числе о размере штрафа, принимает КДК простым большинством голосов с учетом разных обстоятельств – от серьезности проступка и рецидива до работы клубов по немедленному пресечению нарушения и участия в поиске виновных.

«Почему разные суммы штрафа у «Динамо» и «Ахмата»? Болельщики обоих клубов скандировали: «Зенит» – позор российского футбола». Но динамовские фанаты помимо этого кричали: «Раз, два, три…» Кто знает, тот знает», – пояснил «Советскому спорту» логику решений босс КДК Артур Григорьянц. – За это более строгое наказание – еще плюс 10 тысяч рублей».

Почему «позор» – это оскорбление? Объясняет РФС

Квалификация подобных нарушений в российском футболе – исключительная прерогатива КДК. Если там решили, что слово кого-то оскорбляет, юридически – так и есть. Решение можно оспаривать, но внутри РФС – через апелляционный комитет.

Кстати, дисциплинарный орган УЕФА действует аналогично: на Евро-2024 по собственному усмотрению штрафовали ассоциации за неподобающие заряды с трибун . Но там скандирования фанатов, особенно балканских, были радикальнее, оскорбления и угрозы никто не скрывал.

Современное значение слова «позор» происходит от одного из видов старинного публичного наказания – выставления на всеобщий позор, то есть обозрение (отсюда позорный столб).

Согласно второму изданию толкового словаря Даля (1880 год), позорить (ганить, срамить) означает хаять, хулить, порицать или осуждать что-то или кого-то. А вот в третьем издании (1882 год) позор (позорище) – это как стыд, поругание, поношение, бесчестие, срам или зрелище постыдного явления, так и то, что просто «представляется взору» .

В последнем смысле «позор» в русском языке практически не употребляется, но, например, в чешском этим словом обозначается «внимание», а на сербохорватском «позориште» означает «театр».

Спортс’’ попросил главу КДК Артура Григорьянца детальнее объяснить логику наказаний за это слово.

– С точки зрения словаря Даля и общепринятых норм, слово «позор» («позорище», «опозорившись») носит оскорбительный характер , – пояснил Григорьянц. – Мы можем привести много примеров того, что было сказано со словом «позор». Например, «Этот журналист опозорил нашу журналистику» или «Этот спортсмен опозорил нашу страну» – человек делает что-то, что не должно быть примером для молодежи и подрастающего поколения. Значит, «позор» является оскорблением. Это позиция контрольно-дисциплинарного комитета , которая появилась не вчера.

Если вы помните, один из футболистов «Локомотива», уходя с поля в подтрибунное помещение, сказал фразу «Судьи – позор российского футбола» (Дмитрий Баринов сказал : «Для всего футбола вы позор», – Спортс’‘). Как такое можно говорить? Он уничижительно повел себя в отношении официального лица матча, то есть высказался отрицательно в адрес судей. Не понимая, что делают судьи, не разобравшись в этой ситуации, но сказал: «Вы – позор, вы опозорили». Это огульное обвинение людей в тех действиях, которые они, возможно, не совершали. Поскольку не доказано, что действия юридического или физического лица в данном случае могут являться аморальными в отношении социальной сферы либо спортивной сферы. Такое обвинение в позоре является нарушением .

– РФС по регламенту может привлекать специалистов для оценки. Проводилась ли экспертиза сейчас?

– В данном случае – нет.

Недавно «Спартак» избежал наказания благодаря экспертизе

Процедура предусматривает участие клубов в расследовании – чтобы отстоять правоту, они могут, например, заказывать независимую экспертизу.

«Когда клуб предоставляет [на заседании] определенные доказательства, прежде всего КДК дает им оценку. Если будет необходима [дополнительная] экспертиза – мы назначим, – подтвердил Артур Григорьянц Спортсу». – Если же у нас будет достаточно знаний (а у нас разноплановый состав комитета, собраны люди из разных органов, в том числе МВД) и данных для принятия решения по внутреннему убеждению, как записано в регламенте, в отношении тех или иных доказательств – мы их примем . Если недостаточно и мы поймем, что нам необходима экспертиза – мы ее назначим. Вспомните случай с Мирзовым и Ильиным (стычка в полуфинальном матче Кубка России-2018/19 между «Уралом» и тульским «Арсеналом»). Мы же назначали экспертизу (сурдоспециалисты по губам оценили, что говорили и чего не говорили игроки – Спортс’‘)».

Другой случай: КДК не наказал «Спартак» после матча с махачкалинским «Динамо» в Кубке России, так как клуб предоставил заключение независимого эксперта на 26 листах о том, что видеозапись оскорбительных кричалок (не про «Зенит») имеет признаки монтажа.

«Мы ведь возбудили дело в отношении футбольного клуба «Спартак» по материалам средств массовой информации и из общедоступных источников, – разъяснил Григорьянц. – Мы рассматривали вопрос о возможных – это ключевое слово – дисциплинарных нарушениях. И клуб, против которого мы возбудили дело, предоставил доказательства того, что в матче данные действия болельщики «Спартака» не совершали. Более того, в рапорте инспектора этого не было, а болельщики из Дагестана на своем сайте указали, что такие кричалки они не слышали. И тут КДК оценил, опять ключевое слово – «оценил»: да, действительно, этого не было».

Пока, по словам главы КДК, клубы не обращались в РФС с экспертизой кричалки про позор.

За слово «позор» могут наказать в обычной жизни?

Предположим, человека назвали «позором района» – например, безосновательно. Можно считать это оскорблением и потребовать наказания?

«Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме, является административным правонарушением , – поясняет Спортсу’’ адвокат коллегии «Седьмой Мост» Константин Островский. – Но в самом слове «позор» вроде как нет ничего оскорбительного, в том числе в рассматриваемой ситуации. По умолчанию оно не является примером обсценной (матерной) лексики. Это скорее негативная оценка, в случае с «Зенитом» – команды. Но, в отличие от текстов, в спонтанной речи значение слова часто деформируется. В целом ситуация неоднозначная и осложняется тем, что многое зависит от контекста и ситуации .

Для суда приоритетным доказательством будет судебная лингвистическая экспертиза , которой предстоит ответить на вопрос, имеются ли лингвистические признаки унижения чьих-то чести и достоинства в конкретном выражении. В случае установления таких признаков лицо привлекут к административной ответственности, что в том числе не исключает в будущем предъявления к виновнику гражданского иска о защите чести и достоинства и возмещении морального вреда».

Осталось добавить, что к административной ответственности можно привлечь только за унижение чести и достоинства личности. Наказаний за оскорбление юридического лица (например, футбольного клуба) не предусмотрено.

Телеграм-канал Игоря Сергеева

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов, Антон Денисов, Сергей Бобылев, Евгений Одиноков, Владимир Федоренко, Рамиль Ситдиков; Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press