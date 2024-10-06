«Пари НН» близок к назначению Гончаренко («Чемпионат»)

«Пари НН» близок к назначению главным тренером Виктора Гончаренко.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Вчера нижегородский клуб расторг контракт с сербским специалистом Сашей Иличем . Сейчас «Пари НН » с 11 очками занимает 11‑е место в таблице Мир Российской Премьер-лиги.

Последним местом работы Гончаренко был «Урал», который уволил его в мае 2024 года. Ранее он также возглавлял ЦСКА, «Краснодар», «Уфу», «Кубань» и БАТЭ.

Похоже, Илич даже ждал увольнения из «Пари НН» – ради 30 млн неустойки. Бесславный конец