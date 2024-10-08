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Гончаренко прибыл в Нижний Новгород для назначения в «Пари НН» (Sport24)

Виктор Гончаренко близок к назначению на пост главного тренера «Пари НН».

Специалист прибыл в Нижний Новгород для подписания контракта с клубом, об этом сообщает Sport24.

В ближайшее время «Пари НН» должен объявить о назначении Виктора Гончаренко на должность главного тренера.

На этом посту он заменит Сашу Илича.

Команда находится на 11-й позиции в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 11 очков. Прежде Гончаренко работал в «Урале».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
logoпремьер-лига Россия
logoВиктор Гончаренко
logoСаша Илич
logoПари НН
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