Гончаренко прибыл в Нижний Новгород для назначения в «Пари НН» (Sport24)
Виктор Гончаренко близок к назначению на пост главного тренера «Пари НН».
Специалист прибыл в Нижний Новгород для подписания контракта с клубом, об этом сообщает Sport24.
В ближайшее время «Пари НН» должен объявить о назначении Виктора Гончаренко на должность главного тренера.
На этом посту он заменит Сашу Илича.
Команда находится на 11-й позиции в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 11 очков. Прежде Гончаренко работал в «Урале».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
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