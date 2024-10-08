«Пари НН» и Гончаренко «зашли в тупик» по нескольким пунктам контракта. Тренер еще не прилетал в Нижний Новгород (Legalbet)

«Пари НН» еще не договорился с Виктором Гончаренко о сотрудничестве.

Ранее Sport24 сообщил, что Гончаренко прибыл в Нижний Новгород для подписания контракта. По информации Legalbet, эта информация не соответствует действительности. Тренер по-прежнему находится в Минске.

Кроме того, несмотря на близость заключения соглашения, стороны «зашли в тупик» по нескольким пунктам контракта. Окончательное решение будет принято вечером 8 октября.

После 11 проведенных туров Мир РПЛ «Пари НН » набрал 11 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.