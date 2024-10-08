«Пари НН» и Гончаренко «зашли в тупик» по нескольким пунктам контракта. Тренер еще не прилетал в Нижний Новгород (Legalbet)
«Пари НН» еще не договорился с Виктором Гончаренко о сотрудничестве.
Ранее Sport24 сообщил, что Гончаренко прибыл в Нижний Новгород для подписания контракта. По информации Legalbet, эта информация не соответствует действительности. Тренер по-прежнему находится в Минске.
Кроме того, несмотря на близость заключения соглашения, стороны «зашли в тупик» по нескольким пунктам контракта. Окончательное решение будет принято вечером 8 октября.
После 11 проведенных туров Мир РПЛ «Пари НН» набрал 11 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
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