Похоже, Илич даже ждал увольнения из «Пари НН» – ради 30 млн неустойки. Бесславный конец

Гончаренко придет вместо?

Саша Илич уволен из «Пари НН» – не вытерпели после ничьей с «Акроном», хотя спаслись на 94-й минуте (2:2).

Илич уходит с хорошим настроением и компенсацией. Он что, сам ждал увольнения?

В этом сезоне с результатами в Нижнем не очень: лишь три победы, все в РПЛ. «Пари НН» на 11-м месте – в трех очках от зоны стыков. В Кубке России пять поражений и вылет.

В пятницу Legalbet сообщил , что Илич даже надеялся на увольнение. Тренер «Пари НН» якобы «не получал удовольствия от работы в коллективе». Поэтому ждал расторжения контракта ради компенсации.

Неустойка за расторжение – больше 30 млн рублей, это инсайд «Чемпионата». Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов не раскрыл цифр, но намекнул, что сумма приличная: «Это персональная информация, она чувствительная. Не имею право разглашать».

Слухи об отставке появились еще в конце сентября – Илич реагировал спокойно. «Ментально я в полном порядке. Как бывший игрок понимаю, что может случиться все, меня даже в более короткие сроки увольняли. Но я понимаю, в какой ситуации мы сейчас находимся, семь очков – это недостаточно, не тот результат, который ожидался. Мы могли набирать гораздо больше, и все ожидали большего, но случилось, увы, так», – заявлял тренер «Матчу» после поражения от «Локо» (1:3).

«Могу сказать, что мы расстались в хороших отношениях, – отметил гендиректор клуба Мелик-Гусейнов в разговоре с «РБ Спорт». – Клуб не пожалел, что взял его на работу. Пять месяцев его работы в клубе не прошли зря».

Илич тоже удовлетворен: «Доволен тем, что мы сделали с командой. Было много трудных моментов, особенно в борьбе за то, чтобы остаться в лиге, но мы добились успеха. У меня были прекрасные отношения со всеми сотрудниками клуба, отличные отношения с игроками», – сказал сербский тренер «СЭ».

В Нижнем ждут Гончаренко. Есть время разобраться за паузу

Илич возглавил «Пари НН» в начале мая вместо Сергея Юрана – сработала рекомендация экс‑тренера «Краснодара» Владимира Ивича. Саша сразу сдержал «Спартак» (0:0), а потом два матча кряду «Пари НН» получал по шесть мячей – 1:6 от «Сочи» и 2:6 с ЦСКА. В итоге нижегородцы еле спаслись в стыковых матчах: дома уступили тульскому «Арсеналу» (1:2), но в гостях взяли победу с нужной разницей (2:0).

Это тренер, который часто меняет места: до «Пари НН» помогал в сборных Сербии разных возрастов, а летом 2021-го возглавил сербские «Чукарички». Ушел через полгода. Вскоре Илича позвали в ЦСКА из Болгарии. Там продержался год, а прошлым летом приехал в греческий «Атромитос» из высшего дивизиона. Оставил на восьмом месте. Теперь проработал всего пять месяцев – надолго он вообще нигде не задерживается.

Вместо Илича рассматривают бывшего тренера ЦСКА Виктора Гончаренко. С ним уже связывались и обсуждали условия контракта, а также принципы комплектования команды. «Матч ТВ» добавил, что Гончаренко – основной вариант для «Пари НН», но окончательное решение по его назначению пока не принято.

Константин Генич отреагировал в телеграм-канале: «Не в качестве инсайда, но есть подозрение, что на следующее «Коммент. Превью» у меня будет другой напарник». Виктор Гончаренко в последнее время постоянно был экспертом в эфирах на канале «Коммент. Шоу».

Было либо серо, либо серо и плохо – логичный финал странного назначения. Деталь от Дорского

Главный по российскому футболу на Спортсе’’ Александр Дорский отмечает парадокс периода Илича в нижегородском клубе. Особенно видно на контрасте.

При Александе Кержакове раскрылся Игорь Калинский, появилась связка на стандартах с Кириллом Гоцуком, на некоторых отрезках была качественная оборона, особенно для новичка РПЛ.

При Михаиле Галактионове можно было обсуждать переход на новый курс с развитием молодых (насколько он был эффективен – другой вопрос) и попытками играть чуть больше в атаку (тот же вопрос).

При Сергее Юране был хороший автобус, дающий результат в домашних матчах.

А вот при Иличе было либо очень серо, либо серо и очень плохо. В этом сезоне появились стандарты – дважды они сыграли и против «Акрона», гол Гоцука отменили из-за офсайда, но за них в штабе отвечал не главный тренер.

Странное назначение иностранца без большого бэкграунда и полного отсутствия опыта в России, за четыре тура до конца сезона – и бесславный конец.

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Фото: РИА Новости /Григорий Соколов, Александр Вильф