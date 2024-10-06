Карвахаль о продлении контракта с «Реалом» после «крестов»: «В трудные времена проявляется душа. Многое еще впереди в белой футболке»
Даниэль Карвахаль высказался о продлении контракта с «Реалом».
Сегодня клуб официально объявил о продлении соглашения с 32-летним защитником до лета 2026 года. Накануне Карвахаль порвал крестообразные связки колена в матче Ла Лиги с «Вильярреалом» – он пропустит от 8 до 10 месяцев.
«Могу сказать лишь слова благодарности «Реалу» и нашему президенту Флорентино Пересу.
В такой день, как сегодня, мы объявляем о продлении нашего сотрудничества до 2026 года, и это говорит о том, что наш клуб – лучший в мире во всех отношениях. Успехи, которые мы разделяем, наполняют нас счастьем, но именно в трудные времена по-настоящему проявляется душа.
Спасибо, «Реал»! У Карвахаля еще многое впереди в белой футболке», – написал защитник «Реала» в инстаграме.
Кресты у Карвахаля – ужас: он орал от боли. Выбыл на 8-10 месяцев
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм Даниэля Карвахаля
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