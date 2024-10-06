Ужасная травма Карвахаля. Случайно ударил между ног соперника, колено изогнулось жутко – орал от боли сразу

Страшные кадры. Предупреждаем: внутри есть жуткий скриншот – мы обозначим его дополнительно.

Для «Реала» концовка победного матча с «Вильярреалом» превратилась в кошмар. Спокойно вели 2:0, но на третьей добавленной минуте произошло вот это.

Дани Карвахаль в единоборстве с Йереми Пино очень серьезно травмировал колено.

Он закричал, заорал, завопил от боли сразу же – не успев приземлиться после стыка.

И сам по себе момент – верх глупости, нелепости. От этого в три, в пять, в десять раз обиднее.

Вот в какой момент и в какой ситуации случился этот стык. Он не был нужен никому – а из-за этого «Реал» может потерять своего ключевого игрока, одного из капитанов очень надолго.

Потому что колено Дани изогнулось так, как совсем-совсем не должно было.

Ниже страшный кадр .

Не смотрите, если считаете, что вид травмы может быть вам слишком неприятен.

Пролистайте чуть дальше, там просто обсудим ситуацию с травмами в «Реале».

Деталей о травме пока нет, но выглядит очень серьезно.

Дани в какой-то момент попытался встать, но не смог – нога не держала. Пришлось на носилках.

«Мы подождем полного обследования, но да, это выглядит очень плохо. Это явно растяжение колена, в ближайшие часы будем разбираться, насколько серьезное. В раздевалке царит грусть, потому что такое произошло с таким важным для нас игроком», – сказал Карло Анчелотти на пресс-конференции.

«Сейчас нам все равно на эти три очка. Надеемся, что Дани будет в порядке. Это сейчас волнует, только это важно», – солидарен автор победного гола Федерико Вальверде.

Йереми Пино поучаствовал в эпизоде – винить его нет смысла, он явно просто боролся, был спиной к Карвахалю в тот самый момент. Казалось поначалу, что ему должно быть даже больнее.

Пино заплакал, когда понял, насколько все серьезно. Он сам рвал кресты осенью 2023-го, пропустил весь прошлый сезон. Сейчас вернулся и в матче с «Барселоной»... косвенно поучаствовал в травме Марка-Андре Тер Стегена. Что ж такое.

«Реал» страдает от травм. Им нет конца...

Это кошмар.

Раньше срока вернулся Килиан Мбаппе, но даже так все плохо. Матч с «Вильярреалом» досрочно закончил и Винисиус – неприятности с шейным отделом, рассказал Анчелотти. Бразилец сразу пошел в раздевалку, выглядело тоже неприятно.

Только-только вернулся Эдуардо Камавинга. У Джуда Беллингема подтверждены серьезны проблемы с плечом: не ложится на операцию и играет, но клуб уже оценивает варианты. Родриго не играл с «Лиллем», но ненадолго вышел сейчас – у него болит спина.

Если Карвахаль вылетит надолго, его позицию займет Лукас Васкес – привычный сменщик. Теоретически готов подменять и Эдер Милитао, есть такой опыт по игре за «Порту». Еще экстренно закрыть фланг может Антонио Рюдигер: давно играет в центре, но в юности часто выходил и справа.

В списке травм выше пока нет Дани Карвахаля, потому что сохраняется хоть какая-то надежда. Но выглядит правда очень плохо.

Фото: AFP /OSCAR DEL POZO