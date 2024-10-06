Кресты Карвахаля – уже как минимум десятые в сезоне 😱
Пугающая тенденция.
Дани Карвахаль получил жуткую травму на последних минутах матча против «Вильярреала» (2:0). Впереди операция, защитник пропустит 8-10 месяцев.
И это далеко не первый разрыв передней крестообразной связки в сезоне: не повезло еще как минимум девяти игрокам. В списке – как звездные, так и не самые громкие имена.
Родри
Испанский опорник «Ман Сити» – главный противник уплотнения футбольного графика. Родри требовал отдыха, но вскоре все-таки сломался. В середине первого тайма матча с «Арсеналом» (2:2) он схватился за колено после столкновения с Томасом Парти. И не смог продолжить игру – редчайшее событие для него.
Пеп уже признал, что для Родри сезон закончен. Тяжелейшая потеря «Сити» – без него команда совсем другая.
Джанлука Скамакка
Нападающий вылетел еще до начала сезона: травмировал колено в товарняке с «Пармой» и остался без футбола на 6-7 месяцев.
Джанлука не успел даже сыграть с «Реалом» в Суперкубке УЕФА, и «Аталанте» пришлось экстренно выходить на рынок за заменой. Подписали Матео Ретеги из «Дженоа», пока новичок хорош – 7+1 в 10 матчах.
Скамакке будет сложнее вернуться в основу сразу после восстановления.
Марк Берналь
17-летний полузащитник неожиданно начал сезон в основе «Барселоны» и всех впечатлил зрелой игрой.
Матч против «Райо Вальекано» стал фатальным: в самом конце порвал кресты и мениск одновременно. Марк выбыл на год.
Клуб поддержал Берналя и продлил контракт до 2029-го – с повышением зарплаты. В юноше видят «нового Серхио Бускетса» и очень ждут на поле.
Бремер
Защитник «Юве» травмировался в недавнем матче Лиги чемпионов против «Лейпцига» (3:2). Бразилец выбыл до конца сезона-2024/25 из-за травмы крестообразной связки.
Без лидера обороны туринцам будет туговато: он почти не пропускал матчи.
Дуван Сапата
Вчера нападающий «Торино» забил «Интеру» в гостях (2:3), а в конце матча рухнул на газон – травма колена.
Плачущего Сапату уносили с поля на носилках. У него подозревают разрыв крестообразных связок, но официального диагноза пока нет. Тренер «Торино» Паоло Ваноли был краток: «Давайте просто скрестим пальцы».
Если диагноз подтвердится, колумбиец вылетит из игры как минимум на полгода.
Саба Сазонов
Бывший игрок «Зенита» и «Динамо» только недавно пришел в «Эмполи» – аренда из «Торино». Первый год в Италии провел в ротации, сейчас поехал за игровыми минутами, но сломался после пары недель на новом месте.
За «Эмполи» грузин пока так и не сыграл – теперь под угрозой весь сезон.
Сергей Волков
Защитник «Зенита» пришел этим летом и вылетел из-за травмы на одной из тренировок: тоже «кресты». На замену петербуржцы никого подписывать не планируют: считают, что справятся имеющимися ресурсами.
Эяд Эль-Аскалани
Египетский защитник «Ростова» порвал «кресты» в сентябрьском матче против «Краснодара» (0:2). После углубленного медобследования диагноз подтвердили: все серьезно.
Ерсон Москера
Защитник «Вулверхэмптона» травмировался в матче против «Астон Виллы» 21 сентября (1:3). В конце матча колумбийца унесли на носилках, чуть позже врачи подтвердили: это разрыв крестообразной связки. В клубе опасаются, что сезон для Москеры завершен.
Кресты у Карвахаля – ужас: он орал от боли. Выбыл на 8-10 месяцев
Фото: East News/AP Photo/Bernat Armangue, Europa Press via AP, Andrew Yates/Sportimage/Cal Sport Media, Piero CRUCIATTI / AFP; Gettyimages.ru/Nathan Stirk
а теперь еще дурацкий расширенный клубный чемпионат мира, который не имеет никакого смысла, кроме как дать фифа заработать денег под лозунгом футбол объединяет и прочей ерунды
Причем тут Уефа и Фифа?
Огромное количество матчей сыграл в прошлом сезоне Бремер, чей Ювентус в еврокубках не играл? А Берналь, которого только из молодёжки вытащили?
Да и большинство людей из этого списка, также не играют в еврокубках даже. Некоторые и за свою сборную не играют. Где они успели сыграть невыносимое количество матчей?
Волков, который играет в Рпл, где всего 30 туров. Который играет за сборную, которая даже в официальных матчах сборных не участует, скажите, где из-за Уефа и Фифа устать он успел.
Этот популизм конкретно надоел.
Количество матчей в лиге не менялось. Во внутренних кубках - не менялось (за исключением России). Кубки Лиги отменены в Германии и Франции, где кстати лигу на 4 матча сократили даже. А если уж совсем далеко смотреть, то и АПЛ сокращали на 4 матча.
Количество матчей сборных также не менялось. Создание Лиги Наций всех вводит в заблуждение. Аргумент, что это официальный турнир, не работает, топ сборные просто валяют дурака в матчах лиги наций, как и в товарняках раньше. Серьезно настраиваются только в 2 матчах финала 4-ех. И если что, те кто участвует в финале четырех, имеет меньше матчей в отборе на 2 матча, то есть официальный матч, на который нужно настраиваться, заменяется на такой же официальый матч.
Испания (Родри и Карвахаль) перед евро 24 - 18 матчей
перед евро 16 - 17 матчей
перед евро 12 - 17 матчей
перед евро 08 - 20 матчей
Единственный матч, который добавился, это +1 матч на евро, а именно финал.
В Лиге чемпионов сейчас добавили +2 матча. Но никто не вспоминает, что 20 лет назад, Лигу Чемпионов как раз-таки сократили на 2 матча, когда отменили второй групповой этап.
А еще в лиги чемпионов команды из топ 4 лиг больше не играют +2 матча в квалификации, о чем все уже напрочь забыли.
А знаете, что на самом деле добавилось за это время
1) Идельные поля
2) Профессиональная экипировка, с суперпупер технологиями, идеально подобранная под размер игрока
3) 5 замен
4) Топовая медицина, тренеры по физ.подготовке, целая команда аналитиков и тд
5) удобные перелеты и много чего другого
В конце сезона играют вторые составы/молодёжка.
тогда уефа тоже правильно обвинять