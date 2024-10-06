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Кресты Карвахаля – уже как минимум десятые в сезоне 😱

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Пугающая тенденция.

Дани Карвахаль получил жуткую травму на последних минутах матча против «Вильярреала» (2:0). Впереди операция, защитник пропустит 8-10 месяцев.

И это далеко не первый разрыв передней крестообразной связки в сезоне: не повезло еще как минимум девяти игрокам. В списке – как звездные, так и не самые громкие имена.

Родри

Испанский опорник «Ман Сити» – главный противник уплотнения футбольного графика. Родри требовал отдыха, но вскоре все-таки сломался. В середине первого тайма матча с «Арсеналом» (2:2) он схватился за колено после столкновения с Томасом Парти. И не смог продолжить игру – редчайшее событие для него.

Пеп уже признал, что для Родри сезон закончен. Тяжелейшая потеря «Сити» – без него команда совсем другая.

Джанлука Скамакка

Нападающий вылетел еще до начала сезона: травмировал колено в товарняке с «Пармой» и остался без футбола на 6-7 месяцев.

Джанлука не успел даже сыграть с «Реалом» в Суперкубке УЕФА, и «Аталанте» пришлось экстренно выходить на рынок за заменой.  Подписали Матео Ретеги из «Дженоа», пока новичок хорош – 7+1 в 10 матчах.

Скамакке будет сложнее вернуться в основу сразу после восстановления.

Марк Берналь

17-летний полузащитник неожиданно начал сезон в основе «Барселоны» и всех впечатлил зрелой игрой.

Матч против «Райо Вальекано» стал фатальным: в самом конце порвал кресты и мениск одновременно. Марк выбыл на год.

Клуб поддержал Берналя и продлил контракт до 2029-го – с повышением зарплаты. В юноше видят «нового Серхио Бускетса» и очень ждут на поле.

Бремер

Защитник «Юве» травмировался в недавнем матче Лиги чемпионов против «Лейпцига» (3:2). Бразилец выбыл до конца сезона-2024/25 из-за травмы крестообразной связки.

Без лидера обороны туринцам будет туговато: он почти не пропускал матчи.

Дуван Сапата

Вчера нападающий «Торино» забил «Интеру» в гостях (2:3), а в конце матча рухнул на газон – травма колена.

Плачущего Сапату уносили с поля на носилках. У него подозревают разрыв крестообразных связок, но официального диагноза пока нет. Тренер «Торино» Паоло Ваноли был краток: «Давайте просто скрестим пальцы».

Если диагноз подтвердится, колумбиец вылетит из игры как минимум на полгода.

Саба Сазонов

Бывший игрок «Зенита» и «Динамо» только недавно пришел в «Эмполи» – аренда из «Торино». Первый год в Италии провел в ротации, сейчас поехал за игровыми минутами, но сломался после пары недель на новом месте.

За «Эмполи» грузин пока так и не сыграл – теперь под угрозой весь сезон.

Сергей Волков

Защитник «Зенита» пришел этим летом и вылетел из-за травмы на одной из тренировок: тоже «кресты». На замену петербуржцы никого подписывать не планируют: считают, что справятся имеющимися ресурсами.

Эяд Эль-Аскалани

Египетский защитник «Ростова» порвал «кресты» в сентябрьском матче против «Краснодара» (0:2). После углубленного медобследования диагноз подтвердили: все серьезно.

Ерсон Москера

Защитник «Вулверхэмптона» травмировался в матче против «Астон Виллы» 21 сентября (1:3). В конце матча колумбийца унесли на носилках, чуть позже врачи подтвердили: это разрыв крестообразной связки. В клубе опасаются, что сезон для Москеры завершен.

Кресты у Карвахаля – ужас: он орал от боли. Выбыл на 8-10 месяцев

Фото: East News/AP Photo/Bernat Armangue, Europa Press via AP, Andrew Yates/Sportimage/Cal Sport Media, Piero CRUCIATTI / AFP; Gettyimages.ru/Nathan Stirk

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