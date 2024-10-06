Жена Карвахаля о травме: «Твой путь назад начинается сегодня. Спасибо «Реалу», вчера мы чувствовали себя настолько любимыми, что нет слов»
Жена Дани Карвахаля рассказала о поведении игрока и «Реала» после травмы.
32-летний испанец порвал переднюю крестообразную связку, внешнюю коллатеральную связку и заднюю поверхность бедра на правой ноге во время матча девятого тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (2:0).
Ожидается, что Карвахаль выбыл из строя на 8-10 месяцев.
«Это все еще похоже на страшный сон – видеть, насколько ты был печален. Переживая такую боль, ты пытался заставить меня улыбнуться. Я безмерно люблю и восхищаюсь тобой.
Твой путь назад, туда, где ты счастливее всего, начинается сегодня. Ты всегда отдаешь все силы и тебе еще многое предстоит выиграть.
Спасибо нашей семье в «Реале». Мы чувствовали себя настолько любимыми вчера, что у меня нет слов», – сказала жена Дани Карвахаля Дафна.
Кресты у Карвахаля – ужас: он орал от боли. Выбыл на 8-10 месяцев
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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