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Жена Карвахаля о травме: «Твой путь назад начинается сегодня. Спасибо «Реалу», вчера мы чувствовали себя настолько любимыми, что нет слов»

Жена Дани Карвахаля рассказала о поведении игрока и «Реала» после травмы.

32-летний испанец порвал переднюю крестообразную связку, внешнюю коллатеральную связку и заднюю поверхность бедра на правой ноге во время матча девятого тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (2:0).

Ожидается, что Карвахаль выбыл из строя на 8-10 месяцев.

«Это все еще похоже на страшный сон – видеть, насколько ты был печален. Переживая такую боль, ты пытался заставить меня улыбнуться. Я безмерно люблю и восхищаюсь тобой.

Твой путь назад, туда, где ты счастливее всего, начинается сегодня. Ты всегда отдаешь все силы и тебе еще многое предстоит выиграть.

Спасибо нашей семье в «Реале». Мы чувствовали себя настолько любимыми вчера, что у меня нет слов», – сказала жена Дани Карвахаля Дафна.

Кресты у Карвахаля – ужас: он орал от боли. Выбыл на 8-10 месяцев

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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