Поступок дня: «Реал» продлил Карвахаля сразу после ужасной травмы 👏

«Реал» достойно отреагировал на тяжелое повреждение Дани Карвахаля против «Вильярреала» (2:0) – продлил контракт с игроком до 2026-го. Прошлый истекал по окончании этого сезона.

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«Реал» и так хотел продлить Карвахаля, травма ускорила процесс. Теперь пойдут за Трентом?

Клуб планировал в ближайшее время начать переговоры с защитником.

Об этом стало известно как раз 5 октября, в день матча. Сразу после травмы соглашение продлили на год – журналист Аранча Родригес написал , что Флорентино Пересу хватило для этого трех часов.

Реакция Дани – бесконечная признательность: «У меня есть только слова благодарности «Мадриду» и нашему президенту Флорентино Пересу. Продление контракта до 2026 года в такой день отражает, почему это лучший клуб мире во всех направлениях и то, что хоть общие успехи и наполняют нас счастьем, но только в трудные времена по-настоящему видна душа. Спасибо, «Реал Мадрид»! Карвахаля в белой футболке будет еще много».

Травма Дани может ускорить возможный трансфер защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнолда. «Реал» изначально планировал подождать окончательного решения игрока по контракту с английским клубом, но теперь есть вероятность, что мадридцы пойдут за ним уже в январе. Как минимум для того, чтобы зафиксировать переход свободным агентом летом 2025-го.

Занятно, что «Реал» не покупал никого зимой уже шесть лет: в последний раз взяли Браима Диаса из «Ман Сити» в январе 2019-го. До этого тоже стабильно закупались летом – в январе привозили только Лукаса Силву в сезоне-2014/15 и Диего Лопеса в сезоне-2012/13.

Травма Карвахаля – жуть. Неприятные кадры

Предупреждаем: впереди жуткий скриншот. Дани Карвахаль серьезно травмировал колено в единоборстве с Йереми Пино.

Дани в какой-то момент попытался встать, но не смог – нога не держала. Пришлось покинуть поле на носилках.

Ночью Дани выпустил заявление: «У меня подтверждена серьезная травма крестообразной связки, мне придется перенести операцию и пропустить несколько месяцев. Уже с нетерпением жду начала восстановления и возвращения в строй. Спасибо всем большое за ваши сообщения, я чувствую себя очень любимым».

Днем в воскресенье официальный сайт «Реала» подтвердил, что все очень плохо: у Карвахаля разрыв не только передней крестообразной связки, но и внешней коллатеральной связки вместе с подколенным сухожилием. В ближайшие дни игрока ждет операция. По данным журналиста Cope Аранчи Родригеса, на восстановление уйдет 8-10 месяцев.

«Лучше бы это случилось со мной». Все поддерживают Карвахаля, Пино убит горем

Одни из самых трогательных слов – от бывшего нападающего «Реала» Хоселу: «Пишу со слезами на глазах и с ощущением, что лучше бы это произошло со мной . Теперь тебе предстоит путь, с которым ты справишься так же восхитительно, как и со всем, что делаешь. Люблю тебя, брат, всегда с тобой».

Бывший защитник мадридцев Серхио Рамос тоже высказался: «Брат, ты справишься со всеми испытаниями, которые жизнь ставит тебе на пути. Можешь рассчитывать на нашу бесконечную поддержку и любовь. Крепко обнимаю, друг».

Как и экс-полузащитник Тони Кроос: «Быстрого восстановления, питбуль».

Нынешние одноклубники тоже поддержали. Вратарь Тибо Куртуа не бросает в беде: «Я буду с тобой на пути к восстановлению, как ты был рядом со мной. Твой дух сделает тебя сильнее, Дани».

Как и жена Дафни: «Это все еще похоже на страшный сон – видеть, насколько ты был печален. Переживая такую боль, ты пытался заставить меня улыбнуться. Я безмерно люблю и восхищаюсь тобой.

Твой путь назад, туда, где ты счастливее всего, начинается сегодня. Ты всегда отдаешь все силы и тебе еще многое предстоит выиграть. Спасибо нашей семье в «Реале». Мы чувствовали себя настолько любимыми вчера, что у меня нет слов»

Бывший клуб «Байер» (Карвахаль заезжал туда в сезоне-2012/13) не остался в стороне: «Желаем тебе скорейшего выздоровления, Дани!»

Подержали даже игроки принципиального соперника – «Барселоны». В соцсетях к защитнику обратился Педри: «Много сил тебе, брат. Я уверен, что скоро мы снова будем плакать от радости вместе».

Особенно эмоционально эпизод прожил Йереми Пино, в стыке с которым Карвахаль получил повреждение. Сразу после инцидента вингер был убит горем, товарищи по команде пытались утешить его, но он не мог перестать плакать.

Сам Пино рвал крестообразную связку в пр ошлом году и знает это чувство. В этом сезоне он стал свидетелем двух жутких эпизодов – до Карвахаля увидел вблизи тяжелую травму Марка-Андре тер Стегена.

Впереди у Дани долгий процесс восстановления – продленный контракт наверняка усилит мотивацию.

Кресты Карвахаля – уже как минимум десятые в сезоне 😱

Кресты у Карвахаля – ужас: он орал от боли. Выбыл на 8-10 месяцев

Фото: IMAGO/Manu Reino/DeFodi Images, Oscar J. Barroso, Revierfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press ; instagram.com/dani.carvajal.2