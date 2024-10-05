«От ФИФА и УЕФА пришла директива с призывом отказывать России в проведении матчей. Это шантаж и запугивание. Сегодня-завтра нас все равно восстановят». Депутат Свищев о сборной
Ранее стало известно, что РФС не смог договориться о проведении товарищеского матча со сборной Пакистана в октябре. Игра может пройти в ноябре.
«Сборной России необходимо в современных условиях проводить товарищеские матчи. Раз уж нас не берут на чемпионаты мира и Европы, то такие встречи просто обязательны. Иначе нет смысла собирать сборную.
Другой вопрос – с кем играть. Понятно, что почти всем национальным федерациям пришла директива от ФИФА и УЕФА с призывом отказывать сборной России в проведении товарищеских матчей. Это шантаж и запугивание, хотя по идее такие спортивные организации наоборот должны способствовать налаживанию контактов в такие кризисные моменты и всячески поощрять такие товарищеские матчи. Но почему-то в ФИФА и УЕФА заняли совсем другую позицию, которая является точно недружественной.
Отсюда череда отказов, в том числе со стороны не самых команд. В целом ничего страшного не произойдет, справедливости ради надо сказать, что у нас сборная в любом случае очень высокого класса, игроки у нас хорошие. Да и чемпионат страны проходит на высоком уровне, к нам приезжают легионеры не только ради заработка, но и ради интриги в турнире и повышения спортивного мастерства.
Отказался с нами играть Пакистан и отказался. РФС нужно сделать вывод, кто у нас товарищ, а кто – нет. Посоветую РФС продолжать миротворческую деятельность, однозначно нашей команде нужны международные матчи и участие в турнирах. Сегодня-завтра нас все равно восстановят. Важно, чтобы к этому моменту сборная существовала, а для этого необходимо играть», – сказал депутат Госдумы.
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