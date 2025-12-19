Талалаев о красной со «Спартаком»: жизнь подтвердила справедливость моих слов.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о своем удалении в матче Мир РПЛ со «Спартаком » (1:0).

Специалист был удален в первом тайме игры за «саркастические аплодисменты в сторону судьи». Поводом для удаления стал «оскорбительный жест в сторону резервного судьи». На игре работал арбитр Кирилл Левников .

– Сколько штрафов за эту часть сезона вы выписали футболистам?

– Могу сказать, что восемь из них, накопившихся за предыдущие полтора месяца, перечеркнул недавний матч со «Спартаком». Мы штрафуем только на премиальные, зарплаты не трогаем.

Зато себя я за красную карточку в этой встрече оштрафовал, переведя деньги в общий фонд команды, на который мы проводим тимбилдинговые мероприятия, покупаем стол для теннисбола, баскетбольный щит, чтобы футболистам было интереснее жить и готовиться к тренировкам.

– Вы оштрафовали себя за то, что выпустили Ираклия Манелова в стартовом составе, а его удалили в первом тайме?

– Нет. Я оштрафовал себя за жест, который не подобает делать главному тренеру, как бы ни было тяжело, как бы меня ни провоцировали субъективные факторы, как бы мне ни было больно из-за сломанной руки. Это все наложилось на полтора дня нагнетания атмосферы в команде для того, чтобы загрызть «Спартак».

Когда мне показали желтую, я развернулся, пошел готовить замену Хиля на Оффора, поскольку понимал, что в меньшинстве нам будет нужен именно этот нападающий: дело было не в травме Хиля в начале матча, как решили многие.

Посыл, который я отправил скамейке соперников, ни в коем случае не судьям, – он был больше, наверное, в космос, чем кому-либо конкретно. Просто в него вылилось все это напряжение, эмоция момента, горечь от удаления и просто физическая боль.

– Вы действительно сказали скамейке «Спартака» в эпизоде со своей красной карточкой: «...вы выиграете!»?

– Там все расшифровали по губам, так что отказываться от этих слов не стоит. Тем более что жизнь подтвердила их справедливость. Со своего новогиреевского детства придерживаюсь правила, что если мужчина что-то сказал, то должен обязательно это выполнить, – сказал Талалаев.