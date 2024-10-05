Депутат Свищев об оскорблении игроков с паспортом РФ в Финляндии: «Это неприемлемо, они представители русского мира. Наши коллеги из посольства должны включиться».

Дмитрий Свищев осудил оскорбление игроков с российским паспортом в Финляндии.

Ранее сообщалось , что во время встречи 26‑го тура второго дивизиона Финляндии между «Яро» и ТПС с трибуны гостей раздавались оскорбительные выкрики в адрес Сергея Еременко и Сергея Лазарева , которые имеют российское гражданство.

В конце первого тайма матч приостановили. Директор ТПС Ким Экроос извинился за поведение фанатов своей команды, отметив, что его клуб «придерживается политики абсолютной нетерпимости к расизму».

«Инцидент неприятный. Это связано с нашими гражданами. Непринципиально, одно у кого‑то гражданство или два. Они представители русского мира.

К сожалению, буллинг, связанный со всем российским, сейчас набирает обороты в некоторых странах. Такие вещи неприемлемы. Единственное, надо отдать должное организаторам, что матч все‑таки был остановлен, а нарушители были наказаны. Это правильная реакция.

Мы помним, как примерно таким же дискриминациям по национальному признаку подвергались представители многих стран Африки, Южной Америки. Сейчас же, почему‑то, настала очередь россиян. Думаю, это ненадолго.

Здесь, конечно, очень важна позиция властей, организаторов, а также национальной федерации футбола, ФИФА и УЕФА.

Здесь обязательно должны включиться и наши коллеги из посольства, обязательно надо реагировать на это, нельзя оставлять это без внимания и реакции. Если мы не будем обращать на это внимание властей и изначально пресекать, это может далеко зайти», – сказал депутат Государственной думы .

Из-за оскорблений в адрес игроков с паспортом РФ прервали матч в Финляндии. Болельщиков, оскорблявших Лазарева и Еременко, выгнали со стадиона