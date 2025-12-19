  • Спортс
  Спортивный директор «Балтики» Маргарян о Буваче: «Он не боится доверять молодым. Благодаря ему в «Динамо» появились Захарян, Тюкавин и Гладышев. Его нельзя обвинить в коммерции»
Спортивный директор «Балтики» Маргарян о Буваче: «Он не боится доверять молодым. Благодаря ему в «Динамо» появились Захарян, Тюкавин и Гладышев. Его нельзя обвинить в коммерции»

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян оценил работу коллеги из «Динамо» Желько Бувача. Маргарян ранее возглавлял отдел национальной селекции бело-голубых.  

– Бувач был точкой экспертизы в «Динамо». Другой вопрос – его функции были гораздо уже, чем у классического спортивного директора. Часть функций выполнял Дмитрий Гафин, член совета директоров. 

Во-первых, важно, чтобы эти функции были закрыты, одним человеком или тремя – не так важно. Во-вторых, важно, чтобы главный тренер не занимался и просмотром новичков, и переговорами. В противном случае формируется культ личности. 

В чем сила Бувача? 

– Он не боится доверять молодым игрокам. Он не боится, что кто-то будет его критиковать, если молодой футболист, которому он доверился, не сразу заиграет. К сожалению, отсутствие страха свойственно далеко не всем в нашем футболе. Именно благодаря Бувачу в «Динамо» появились Захарян, Тюкавин и Гладышев. Понятно, что эти игроки и так были в системе «Динамо», но, скорее всего, без Бувача они не прошли бы этот путь.

Что вы имеете в виду? 

– Чтобы футболист заиграл, нужны две вещи. Первая – его готовность к получению шанса в первой команде. Второе – получение этого шанса. Бувач открывал форточку, четко понимая, кому и как давать игровое время. 

Бувача нельзя обвинить в коммерции, потому что он не соприкасается с деньгами. Может, кому-то хотелось, чтобы у Бувача были еще какие-то качества, но его же союз с Гафиным был классным. Они очень здорово друг друга дополняли.

Что значит Бувач «открывал форточку»?

– В «Динамо» есть центральный нападающий Федор Смолов. Нужен ли второй нападающий? Очевидно. Можно его купить, а можно давать больше времени Тюкавину. Отсутствие покупок вторых номеров на позиции, которые можно закрыть своим – заслуга Бувача. Если бы Ваня Сергеев перешел в «Динамо» не в 2025-м, а в 2022-м, Тюкавину было бы невероятно сложно пробиться через него и Смолова. 

Разве Захарян и Тюкавин – не таланты, которым бы все дали шанс?

Виктор Окишор долгое время считался самым талантливым игроком России 2006 года рождения. Ему дали комфортные условия, чтобы войти в основу «Динамо»? 

Но Бувач же до сих пор в «Динамо».

– Возможно, внутри «Динамо» изменился фокус, возможно, уже тренер решал, как ему действовать. Думаю, если бы сохранялась прежняя конфигурация, Окишор получал бы больше времени. И, возможно, не купили бы Миранчука, – сказал Маргарян в интервью Спортсу’‘.

«Мы не устроим распродажу, но готовы к уходу некоторых». Интервью об устройстве сенсационной «Балтики» 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
