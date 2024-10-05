Сборные России и Пакистана могут сыграть в ноябре
– 23 сентября мы получили приглашение от РФС провести товарищеский матч со сборной России. Но учитывая, что нужно провести определенную подготовку, собрать команду и официальных лиц, решить логистические вопросы, Федерация футбола Пакистана попросила перенести игру на ноябрь.
Многие футболисты находятся в разных странах, поэтому требуется время. Мы физически не успели бы в отрезок до 11 октября – даты, в которую предлагалось сыграть.
– Игра состоится в ноябре?
– Мы направили ответ в РФС, что готовы провести матч в ноябре. Но до сих пор ответа не пришло. Как только мы получим ответ, начнем готовиться. Все зависит от ответа из РФС.
– Но вы готовы прилететь в Россию?
– Да, готовы. Эта игра стала бы частью нашей подготовки, – сказал медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал.
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