13

Сборные России и Пакистана могут сыграть в ноябре

В сборной Пакистана заявили о возможном матче с Россией в ноябре.

– 23 сентября мы получили приглашение от РФС провести товарищеский матч со сборной России. Но учитывая, что нужно провести определенную подготовку, собрать команду и официальных лиц, решить логистические вопросы, Федерация футбола Пакистана попросила перенести игру на ноябрь.

Многие футболисты находятся в разных странах, поэтому требуется время. Мы физически не успели бы в отрезок до 11 октября – даты, в которую предлагалось сыграть.

– Игра состоится в ноябре?

– Мы направили ответ в РФС, что готовы провести матч в ноябре. Но до сих пор ответа не пришло. Как только мы получим ответ, начнем готовиться. Все зависит от ответа из РФС.

– Но вы готовы прилететь в Россию?

– Да, готовы. Эта игра стала бы частью нашей подготовки, – сказал медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал.

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoСборная России по футболу
logoРФС
logoсборная Пакистана
товарищеские матчи (сборные)
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Атланта» не против игры Миранчука за сборную России: «Мы никого не блокируем»
6сегодня, 08:58
Глава федерации Танзании о матче с Россией: «В октябре невозможно. Посмотрим, что можно сделать в ноябре или в следующих паузах» 
97сегодня, 06:40
Круговой предпочел бы допуск клубов к еврокубкам допуску сборной к международным турнирам
13сегодня, 01:41
Писарев пошутил о стажировке Мостового в «Спартаке»: «Судя по его комментариям, он и так все знает. Посмотрим, получится ли у него в другой роли»
6вчера, 18:21
Смородская о сборной: «Надо играть со своими клубами – с ЦСКА, «Динамо», «Ростовом». Это интереснее, чем матчи с Вьетнамом»
23вчера, 15:56
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Александр Селихов: «Интерес к российскому футболу снизился. Посмотрите на посещаемость и сколько пустых стадионов в России»
6 минут назад
«Уровень Месси и Роналду – это пик, но за счет технологий будет игрок сильнее них». Хавбек «Краснодара» Козлов о лучших в истории
624 минуты назад
Черданцев о Metallica в списке «запрещенных» артистов в РФ: «Фэйк, слушаем дальше»
3431 минуту назад
Шченсны играл в гольф в Марбелье после завершения карьеры и снимал документалку о своей жизни. Когда «Барса» пригласила, он поставил съемки на паузу
10сегодня, 09:48
Дзюба об уходе из «Спартака»: «Если ты воспитанник, ставший одним из лидеров, ты вправе требовать условий как у лучших игроков. Клуб начинает угрожать, и всплывают версии проплаченных журналистов»
65сегодня, 09:35
Депая предлагали «Спартаку» летом. Форвард хотел около 3,5 млн евро в год и 2 млн подъемных (Metaratings.ru)
21сегодня, 09:18
Ведущий «Битвы экстрасенсов» хочет позвать Дзюбу на шоу: «У спортсменов часто бывает тяжелая и интересная судьба. Вижу формат в стиле угадайки»
17сегодня, 09:01
«Атланта» не против игры Миранчука за сборную России: «Мы никого не блокируем»
6сегодня, 08:58
Моуринью – журналисту: «Я был дерьмовым футболистом»
6сегодня, 08:45
«Puta Barça». Ла Лига пожаловалась на кричалки фанатов «Осасуны» о «Барселоне»
75сегодня, 08:32
Ко всем новостям
Последние новости
«Реал» – «Вильярреал». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
1411 минут назад
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль». Салах, Трент, Жота, Гакпо играют. Онлайн-трансляция начнется в 14:30
521 минуту назад
«Акрон» – «Пари НН». Дзюба играет. Онлайн-трансляция начнется в 14:00
121 минуту назад
Юрий Семин: «Головин – лицо российского футбола в Европе. Он стабильно хорошо играет, остаться в «Монако» – правильное решение»
235 минут назад
«Спартак» – «Ростов». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
12сегодня, 05:46
Тимур Гурцкая: «Спартак» хотел вести разговор по Пиняеву летом, но «Локо» не был готов его продавать»
336 минут назад
«Реал» продлил контракт с 17-летним Мартинесом, отступные – 50 млн евро. Защитник получил травму колена перед стартом сезона (Marca)
648 минут назад
«Зенит» – «Оренбург». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
751 минуту назад
«Не страшно, что «Спартак» отстает почти на 10 очков. «Зенит» чуть не обделался в прошлом году». Алексей Попов о красно-белых
853 минуты назад
В Боснии и Герцеговине из-за наводнения и оползней перенесли все матчи. Погибли 16 человек
сегодня, 09:45