  Канисарес о деле Негрейры: «Титулы «Барсы» того периода под сомнением. Они платили за что-то, связанное с судейством. Клуб заслуживает санкций с этической точки зрения»
Канисарес о деле Негрейры: «Титулы «Барсы» того периода под сомнением. Они платили за что-то, связанное с судейством. Клуб заслуживает санкций с этической точки зрения»

Канисарес о деле Негрейры: тутулы «Барсы» под сомнением, нужны санкции.

Бывший вратарь «Валенсии» и «Реала» Сантьяго Канисарес высказался о ходе рассмотрения дела Негрейры.

Напомним, «Барселоне» и его руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). 

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта дал показания в суде 12 декабря. В тот же день показания дали бывшие тренеры каталонцев Луис Энрике («ПСЖ») и Эрнесто Вальверде («Атлетик»), заявившие, что не знали об отчетах Негрейры. Сообщалось, что вопросы Лапорте задавали в том числе представители «Реала», выступающего в качестве частного обвинителя.

«Оказывается, и Вальверде, и Луис Энрике, два очень честных человека, утверждают, что не знали об этих отчетах, не имели понятия об их существовании и никто им их не предоставлял. Это ставит «Барселону» в затруднительное положение, поскольку можно утверждать, что алиби «Барселоны» – ложь.

Титулы «Барселоны» того периода находятся под сомнением: очевидно, что если вы платите вице-президенту судейского комитета, то вы платите за что-то, связанное с судейством. Также возможно, что Негрейра солгал «Барселоне».

Я не ожидаю, что «Барселона» столкнется с юридическими последствиями, но я считаю, что клуб заслуживает санкций с этической и моральной точки зрения», – сказал Канисарес.

