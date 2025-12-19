Экс-тренер сборной Дании Харейде умер от рака мозга. Ему было 72 года

Экс-тренер сборной Дании Оге Харейде умер от рака мозга.

Скончался экс-тренер сборной Дании Оге Харейде.

В ноября стало известно , что у 72-летнего специалиста рак мозга. Об этом рассказал его сын Бендик Харейде. По его словам, первые симптомы проявились летом, а затем появились проблемы с речью, Оге проходил химеотерапию.

Сегодня Бендик сообщил о смерти отца: «Папа уснул дома в окружении семьи. Он сыграл свой последний матч. Мы бесконечно благодарны за всю любовь, которую получили за время его болезни».

Норвежец возглавлял датскую национальную команду с 2015 по 2020 годы. Под его руководством датчане вышли в финальную часть чемпионата мира 2018 года, проходившего в России.

Также Харейде работал со сборными Норвегии, Дании и Исландии . Последнюю он покинул в 2024 году. Среди возглавляемых им клубов были «Мольде », «Мальме », «Русенборг » и другие.

Во время игровой карьеры экс-защитник выступал за «Мольде», «Манчестер Сити », «Норвич» и «Хедд».