ПАОК не ведет переговоров с ЦСКА об аренде Чалова.

В ПАОК заявили, что клуб не ведет переговоров с ЦСКА о возможной аренде Федора Чалова .

Ранее сообщалось , что армейцы рассматривают аренду нападающего в зимнее трансферное окно.

«ПАОК не ведет переговоров с ЦСКА насчет аренды Чалова. Федор – игрок нашего клуба, он важная часть команды», – сообщили в пресс-службе греческого клуба.

В текущем сезоне чемпионата Греции 27-летний Чалов забил 1 гол в 9 матчах. Его статистика – здесь .