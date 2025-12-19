ПАОК не ведет переговоров с ЦСКА об аренде Чалова: «Федор – важная часть команды»
ПАОК не ведет переговоров с ЦСКА об аренде Чалова.
В ПАОК заявили, что клуб не ведет переговоров с ЦСКА о возможной аренде Федора Чалова.
Ранее сообщалось, что армейцы рассматривают аренду нападающего в зимнее трансферное окно.
«ПАОК не ведет переговоров с ЦСКА насчет аренды Чалова. Федор – игрок нашего клуба, он важная часть команды», – сообщили в пресс-службе греческого клуба.
В текущем сезоне чемпионата Греции 27-летний Чалов забил 1 гол в 9 матчах. Его статистика – здесь.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...33085 голосов
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости