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  • Кавазашвили о клубах из новых регионов в турнирах России: «Старинные русские области давно должны быть в составе РФС. Не надо оглядываться на ФИФА и УЕФА, чихал я на их законы!»
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Кавазашвили о клубах из новых регионов в турнирах России: «Старинные русские области давно должны быть в составе РФС. Не надо оглядываться на ФИФА и УЕФА, чихал я на их законы!»

Анзор Кавазашвили выступил за интеграцию новых регионов в российский футбол.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо попросил Владимира Путина включить клубы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и Крыма в систему национальных лиг России.

«Крым давно является официальной частью Российской Федерации. И что, запрещать им играть в Кубке России? Они обязаны там быть, но почему не включаются – понять не могу. Мы сами идем наперекор законодательству, которое было утверждено Государственной Думой и Советом Федерации.

Как так получается, что новые регионы входят в состав нашей страны, а мы их не хотим принять? Не надо оглядываться на ФИФА и УЕФА, чихал я на их законы! Они сами нарушают все законы, которые принимают против нас, а мы все боимся, что они нас неправильно поймут.

Они считают, что Крым и остальные области не являются членами нашего государства, а мы-то считаем наоборот. Мы должны полностью обеспечить их всем вниманием к социальным вопросам, политическому прикрытию, финансированию и, естественно, спортивным вопросам. У нас давным-давно должны официально быть в составе РФС и играть старинные русские области. Уже три года под санкциями сидим, мы еще столько же будем сидеть. И что, мы так и не будем их принимать?

Я понимаю, если есть проблема финансирования футбольных клубов, которые хотят войти, но нет денег – это один вопрос. А если есть финансирование и желание войти к нам по спортивному принципу – почему бы не сделать этого? Я полностью поддерживаю решение допустить команды из этих регионов. Страна наша, а мы запрещаем или не принимаем, оглядываемся на ФИФА и УЕФА. Смешно же!» – заявил бывший вратарь сборной СССР. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Советский спорт»
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